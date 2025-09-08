Дело Князева: ВАКС выбирает меру пресечения адвокату Рекуну

Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения адвокату Анатолию Рекуну по делу Князева.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебный репортер.

Прокурор сообщил, что после задержания Князева на этапе следствия Рекун организовал адвокату Науму, который тогда представлял Князева, встречу с Жеваго в Париже.

На встрече присутствовали адвокат Жеваго Пушина и сам Рекун. На встрече, якобы, обсуждалась возможность как-то не допустить заключения Горецким соглашения о признании виновности. И, очевидно, безуспешно, потому что Горецкий соглашение таки подписал.

Согласно документам, 5 сентября 2023 года в 12 ч 31 мин адвокаты Рекун, Наум и Пушина совместно на авто пересекли государственную границу. 9 сентября в 5 час. 11 мин этим же авто втроем вернулись.

Автомобиль, на котором они ездили, принадлежит какому-то народному депутату Украины, чье имя прокурор не назвал.

Допрошенный компетентными органами Французской республики бизнесмен Жеваго подтвердил факт встречи с адвокатами в Париже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На заседании ВАКС прозвучали новые записи по делу экс-главы ВС Князева: "Если тебя устроит, разделим на двоих"

Дело Всеволода Князева

В мае 2023 года в Национальном антикоррупционном бюро и САП заявили о разоблачении схемы получения неправомерной выгоды в 2,7 млн долл. руководством и судьями Верховного суда.

Дело, за решение по которому глава Верховного Суда получил взятку, связано со структурами бизнесмена Константина Жеваго. По данным следствия, Жеваго лично причастен к организации передачи взятки, хотя сам он это отрицает.

Речь идет о решении, которым 19 апреля Большая палата Верховного Суда отменила постановление Северного апелляционного хозсуда о признании недействительным договора от 2002 года о купле-продаже 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo и передаче их бывшим акционерам предприятия, которые входили в группу VS Energy российских бизнесменов Александра Бабакова, Евгения Гинера, Михаила Воеводина и Сергея Шаповалова.

13 декабря 2023 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило протокол в отношении экс-главы ВС об административном правонарушении по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП (нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков).

По сообщению НАПК, Всеволод Князев получил подарок в виде аренды квартиры в Печерском районе (Липки) города Киева площадью 133 кв. м по цене, существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья.

30 января 2024 года ВАКС продлил действие меры пресечения Князеву до 29 марта 2024 года, при этом уменьшив размер залога с 20 млн грн до 18,168 млн грн.

31 января за Князева внесли залог в размере 18,168 млн грн. В тот же день его освободили из-под стражи.

6 февраля 2024 года Высший совет правосудия отстранил судью Верховного суда Всеволода Князева от правосудия до 6 апреля 2024 года.

Впоследствии ВСП уволил Князева с должности судьи. В декабре 2024 года Большая палата Верховного Суда окончательно подтвердила решение Высшего совета правосудия об увольнении Всеволода Князева с должности судьи ВС.