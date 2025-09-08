FPV-дрони на оптоволокні знищили два мости ворога - мінус боєприпаси і підкріплення. ВIДЕО

58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського завдала точного удару по логістиці ворога, знищивши два мости на території Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори ударних FPV-дронів на оптоволокні виявили заміновані переправи, які активно використовувалися окупантами для підвозу боєприпасів та особового складу. Один із дронів залетів під опори мосту та активував закладені міни, спричинивши потужний вибух.

Після успішної операції було виявлено ще одну переправу, яку підірвали за аналогічною схемою. Знищення мостів суттєво обмежило можливості ворога щодо переміщення техніки та живої сили.

