FPV-дрони на оптоволокні знищили два мости ворога - мінус боєприпаси і підкріплення. ВIДЕО

58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського завдала точного удару по логістиці ворога, знищивши два мости на території Росії. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори ударних FPV-дронів на оптоволокні виявили заміновані переправи, які активно використовувалися окупантами для підвозу боєприпасів та особового складу. Один із дронів залетів під опори мосту та активував закладені міни, спричинивши потужний вибух.

Після успішної операції було виявлено ще одну переправу, яку підірвали за аналогічною схемою. Знищення мостів суттєво обмежило можливості ворога щодо переміщення техніки та живої сили.

Цьому відео вже десь 3 тижні
08.09.2025 23:46 Відповісти
Сто процентів.
Крутять одне і теж.
08.09.2025 23:54 Відповісти
До чого це? Гарний фільм переглядають по 20 раз.
09.09.2025 09:53 Відповісти

23 серпня 2025 року.
https://militarnyi.com/uk/news/**********-fpv-drony-znyshhyly-dva-mosty-na-byelgorodshhyni/
09.09.2025 00:43 Відповісти
за останній місяць щонайменше чотири замінованих кацапами мости підірвали за допомогою fpv-дрона.
09.09.2025 01:55 Відповісти
Кацапы минируют мосты на своей территории?
09.09.2025 08:16 Відповісти
ну так. З того що попало у мережу з детонацією від fpv - два моста у Бєлгородській області, один у Брянській, і один орієнтовно на ТОТ. У них теж не вистачає особового складу, тому дофіга неприкритих напрямків, і вони сцуться проривів.
09.09.2025 09:17 Відповісти
Скільки ще раз ця новина буде повторюватись
09.09.2025 09:27 Відповісти
 
 