FPV-дроны на оптоволокне уничтожили два моста врага - минус боеприпасы и подкрепление. ВИДЕО

58-я отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского нанесла точный удар по логистике врага, уничтожив два моста на территории России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы ударных FPV-дронов на оптоволокне обнаружили заминированные переправы, которые активно использовались оккупантами для подвоза боеприпасов и личного состава. Один из дронов залетел под опоры моста и активировал заложенные мины, вызвав мощный взрыв.

После успешной операции была обнаружена еще одна переправа, которую взорвали по аналогичной схеме. Уничтожение мостов существенно ограничило возможности врага по перемещению техники и живой силы.

