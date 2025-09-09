Київщину атакують дрони: працюють сили ППО
Наразі в небі над Київською областю фіксуються ворожі дрони. Працюють сили ППО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації на цю хвилину не відомо.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 11 тис. споживачів залишаються без світла внаслідок негоди на Київщині.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://war.obozrevatel.com/s-nachala-goda-kolichestvo-rossijskih-vozdushnyih-atak-na-ukrainu-vyiroslo-bolee-chem-v-pyat-raz-dva-mesyatsa-stali-samyimi-smertonosnyimi-wp.htm
БУДАНОВУ ПРИВІТ.