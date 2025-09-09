Київщину атакують дрони: працюють сили ППО

Наразі в небі над Київською областю фіксуються ворожі дрони. Працюють сили ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

