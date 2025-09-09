РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10057 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Киевщину
637 1

Киевщину атакуют дроны: работают силы ПВО

шахед над Київщиною

В настоящее время в небе над Киевской областью фиксируются вражеские дроны. Работают силы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении.

Больше информации на данный момент не известно.

Также читайте: Силы ПВО работают на Киевщине: враг атакует ударными дронами

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 11 тыс. потребителей остаются без света в результате непогоды в Киевской области.

Автор: 

Киевская область (4332) ПВО (3084) дроны (4578)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
С начала года количество российских воздушных атак на Украину выросло более чем в пять раз
https://war.obozrevatel.com/s-nachala-goda-kolichestvo-rossijskih-vozdushnyih-atak-na-ukrainu-vyiroslo-bolee-chem-v-pyat-raz-dva-mesyatsa-stali-samyimi-smertonosnyimi-wp.htm

БУДАНОВУ ПРИВІТ.
показать весь комментарий
09.09.2025 10:55 Ответить
 
 