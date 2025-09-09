Киевщину атакуют дроны: работают силы ПВО

В настоящее время в небе над Киевской областью фиксируются вражеские дроны. Работают силы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении.

Больше информации на данный момент не известно.

