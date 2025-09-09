УКР
Новини Підозра Володимиру Прокопіву
232 3

Суд замінив нічний домашній арешт на особисте зобов’язання для заступника голови КМДА Прокопіва

Заступник Кличка Прокопів написав заяву про звільнення

Голосіївський районний суд Києва змінив запобіжний захід для заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Прокопіва.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова, передає Цензор.НЕТ.

"8 вересня слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва застосовано до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання на строк до 17 жовтня", - зазначила вона.

За словами Винокурової, Київська міська прокуратура готує апеляційну скаргу на це рішення суду.

Нагадаємо, 17 квітня СБУ повідомила, що викрили схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон, яку організував заступник голови КМДА.

22 квітня Прокопіву було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заступник мера Києва Прокопів звільнений з-під домашнього арешту

Автор: 

Прокопів Володимир (78) запобіжний захід (543)
Україна золотий клондайк для обраних менеджерів,проживають своє найкраще життя,а ви донатьте приватбанку ,який щоденно здирає з вас за послуги,пені,відсотки на премії своїх дорогих менеджерів
09.09.2025 12:14 Відповісти
А до йому дома ніччю робити,коли у Києві ніччю самий "двіж"...да і хто його дітей буде годувати???
09.09.2025 12:25 Відповісти
Не дуже жорстко, щоб не отримав ще душевну травму й не зможе далі керувати різними схемами.
09.09.2025 12:29 Відповісти
 
 