Суд замінив нічний домашній арешт на особисте зобов’язання для заступника голови КМДА Прокопіва

Голосіївський районний суд Києва змінив запобіжний захід для заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Прокопіва.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова, передає Цензор.НЕТ.

"8 вересня слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва застосовано до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання на строк до 17 жовтня", - зазначила вона.

За словами Винокурової, Київська міська прокуратура готує апеляційну скаргу на це рішення суду.

Нагадаємо, 17 квітня СБУ повідомила, що викрили схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон, яку організував заступник голови КМДА.

22 квітня Прокопіву було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

