Суд заменил ночной домашний арест на личное обязательство для заместителя председателя КГГА Прокопива

Заместитель Кличко Прокопив написал заявление об увольнении

Голосеевский районный суд Киева изменил меру пресечения для заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Прокопива.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова, передает Цензор.НЕТ.

"8 сентября следственным судьей Голосеевского районного суда г. Киева применена к подозреваемому мера пресечения в виде личного обязательства на срок до 17 октября", - отметила она.

По словам Винокуровой, Киевская городская прокуратура готовит апелляционную жалобу на это решение суда.

Напомним, 17 апреля СБУ сообщила, что разоблачили схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу, которую организовал заместитель председателя КГГА.

22 апреля Прокопиву была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заместитель мэра Киева Прокопив освобожден из-под домашнего ареста

Прокопив Владимир (53) мера пресечения (511)
Україна золотий клондайк для обраних менеджерів,проживають своє найкраще життя,а ви донатьте приватбанку ,який щоденно здирає з вас за послуги,пені,відсотки на премії своїх дорогих менеджерів
09.09.2025 12:14 Ответить
А до йому дома ніччю робити,коли у Києві ніччю самий "двіж"...да і хто його дітей буде годувати???
09.09.2025 12:25 Ответить
Не дуже жорстко, щоб не отримав ще душевну травму й не зможе далі керувати різними схемами.
09.09.2025 12:29 Ответить
 
 