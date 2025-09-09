Суд заменил ночной домашний арест на личное обязательство для заместителя председателя КГГА Прокопива
Голосеевский районный суд Киева изменил меру пресечения для заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Прокопива.
Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова, передает Цензор.НЕТ.
"8 сентября следственным судьей Голосеевского районного суда г. Киева применена к подозреваемому мера пресечения в виде личного обязательства на срок до 17 октября", - отметила она.
По словам Винокуровой, Киевская городская прокуратура готовит апелляционную жалобу на это решение суда.
Напомним, 17 апреля СБУ сообщила, что разоблачили схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу, которую организовал заместитель председателя КГГА.
22 апреля Прокопиву была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.
