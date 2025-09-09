Кремль боїться дестабілізації після повернення сотень тисяч російських військових, - Reuters
Кремль остерігається дестабілізації після повернення сотень тисяч військових, зокрема й помилуваних ув’язнених, які воювали проти України. Варто врахувати, що великий відсоток російських військових - це колишні засуджені за низкою тяжких статей: вбивства, пограбування, зґвалтування та педофілія.
Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
У Москві побоюються повторення ситуації 1990-х, коли ветерани Афганістану стали джерелом зростання злочинності.
За даними російських ЗМІ, лише торік так звані "ветерани" війни в Україні вбили щонайменше 242 людей і ще 227 важко поранили.
Щоб стримати ситуацію, Кремль поспіхом працевлаштовує колишніх військових: надає їм посади у парламенті та адміністраціях, доручає очолювати молодіжні рухи.
Однак аналітики застерігають: масштаби нинішньої війни та кількість учасників у рази перевищують показники часів Афганістану, тож наслідки можуть виявитися значно серйознішими.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В кремля один дивіз--в стойло.
Наприклад, новобранець з Москви тепер може заробити щонайменше 5,2 мільйона рублів (65 000 доларів США) за перший рік служби в Україні, включаючи початковий бонус у розмірі 1,9 мільйона рублів (24 000 доларів США), що майже дорівнює середній річній зарплаті в столиці.