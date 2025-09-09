УКР
Кремль боїться дестабілізації після повернення сотень тисяч російських військових, - Reuters

у Кремлі бояться повернення окупантів з фронту

Кремль остерігається дестабілізації після повернення сотень тисяч військових, зокрема й помилуваних ув’язнених, які воювали проти України. Варто врахувати, що великий відсоток російських військових - це колишні засуджені за низкою тяжких статей: вбивства, пограбування, зґвалтування та педофілія.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

У Москві побоюються повторення ситуації 1990-х, коли ветерани Афганістану стали джерелом зростання злочинності.

За даними російських ЗМІ, лише торік так звані "ветерани" війни в Україні вбили щонайменше 242 людей і ще 227 важко поранили.

Щоб стримати ситуацію, Кремль поспіхом працевлаштовує колишніх військових: надає їм посади у парламенті та адміністраціях, доручає очолювати молодіжні рухи.

Однак аналітики застерігають: масштаби нинішньої війни та кількість учасників у рази перевищують показники часів Афганістану, тож наслідки можуть виявитися значно серйознішими.

Також читайте: Росія становить міжконтинентальну загрозу, США не повинні про це забувати, - Кошта

Автор: 

армія рф (18625) росія (67608) війна в Україні (6078)
що може знати той роутерс. Кремль боїться лише москвичів, але серед москвичів мінімальна кількість учасників війни і високий рівень життя, на яке війна жодним чином не вплинула
09.09.2025 13:55 Відповісти
Що за дурня ? кого кремль боїться ? там барани йдуть на забій.
В кремля один дивіз--в стойло.
09.09.2025 13:58 Відповісти
Доречі, інформація із цієїж статті роутерс
Наприклад, новобранець з Москви тепер може заробити щонайменше 5,2 мільйона рублів (65 000 доларів США) за перший рік служби в Україні, включаючи початковий бонус у розмірі 1,9 мільйона рублів (24 000 доларів США), що майже дорівнює середній річній зарплаті в столиці.
09.09.2025 13:58 Відповісти
Ось ще один варіант.
09.09.2025 14:03 Відповісти
Це найкращий
09.09.2025 14:17 Відповісти
Правильно що боїться , особливо тих в кого пар зберігся .
09.09.2025 14:17 Відповісти
Це проблема будь-якої післявоєнної країни. Нас теж це чекає.
09.09.2025 14:29 Відповісти
 
 