Кремль остерігається дестабілізації після повернення сотень тисяч військових, зокрема й помилуваних ув’язнених, які воювали проти України. Варто врахувати, що великий відсоток російських військових - це колишні засуджені за низкою тяжких статей: вбивства, пограбування, зґвалтування та педофілія.

У Москві побоюються повторення ситуації 1990-х, коли ветерани Афганістану стали джерелом зростання злочинності.

За даними російських ЗМІ, лише торік так звані "ветерани" війни в Україні вбили щонайменше 242 людей і ще 227 важко поранили.

Щоб стримати ситуацію, Кремль поспіхом працевлаштовує колишніх військових: надає їм посади у парламенті та адміністраціях, доручає очолювати молодіжні рухи.

Однак аналітики застерігають: масштаби нинішньої війни та кількість учасників у рази перевищують показники часів Афганістану, тож наслідки можуть виявитися значно серйознішими.

