Кремль опасается дестабилизации после возвращения сотен тысяч военных, в том числе и помилованных заключенных, которые воевали против Украины. Стоит учесть, что большой процент российских военных - это бывшие осужденные по ряду тяжких статей: убийства, ограбления, изнасилования и педофилия.

В Москве опасаются повторения ситуации 1990-х, когда ветераны Афганистана стали источником роста преступности.

По данным российских СМИ, только в прошлом году так называемые "ветераны" войны в Украине убили по меньшей мере 242 человека и еще 227 тяжело ранили.

Чтобы сдержать ситуацию, Кремль спешно трудоустраивает бывших военных: предоставляет им должности в парламенте и администрациях, поручает возглавлять молодежные движения.

Однако аналитики предостерегают: масштабы нынешней войны и количество участников в разы превышают показатели времен Афганистана, поэтому последствия могут оказаться значительно серьезнее.

