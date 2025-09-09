РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10782 посетителя онлайн
Новости
1 372 8

Кремль боится дестабилизации после возвращения сотен тысяч российских военных, - Reuters

в Кремле боятся возвращения оккупантов с фронта

Кремль опасается дестабилизации после возвращения сотен тысяч военных, в том числе и помилованных заключенных, которые воевали против Украины. Стоит учесть, что большой процент российских военных - это бывшие осужденные по ряду тяжких статей: убийства, ограбления, изнасилования и педофилия.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

В Москве опасаются повторения ситуации 1990-х, когда ветераны Афганистана стали источником роста преступности.

По данным российских СМИ, только в прошлом году так называемые "ветераны" войны в Украине убили по меньшей мере 242 человека и еще 227 тяжело ранили.

Чтобы сдержать ситуацию, Кремль спешно трудоустраивает бывших военных: предоставляет им должности в парламенте и администрациях, поручает возглавлять молодежные движения.

Однако аналитики предостерегают: масштабы нынешней войны и количество участников в разы превышают показатели времен Афганистана, поэтому последствия могут оказаться значительно серьезнее.

Также читайте: Россия представляет межконтинентальную угрозу, США не должны об этом забывать, - Кошта

Автор: 

армия РФ (20473) россия (97123) война в Украине (6032)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
що може знати той роутерс. Кремль боїться лише москвичів, але серед москвичів мінімальна кількість учасників війни і високий рівень життя, на яке війна жодним чином не вплинула
показать весь комментарий
09.09.2025 13:55 Ответить
Що за дурня ? кого кремль боїться ? там барани йдуть на забій.
В кремля один дивіз--в стойло.
показать весь комментарий
09.09.2025 13:58 Ответить
Доречі, інформація із цієїж статті роутерс
Наприклад, новобранець з Москви тепер може заробити щонайменше 5,2 мільйона рублів (65 000 доларів США) за перший рік служби в Україні, включаючи початковий бонус у розмірі 1,9 мільйона рублів (24 000 доларів США), що майже дорівнює середній річній зарплаті в столиці.
показать весь комментарий
09.09.2025 13:58 Ответить
Ось ще один варіант.
показать весь комментарий
09.09.2025 14:03 Ответить
Це найкращий
показать весь комментарий
09.09.2025 14:17 Ответить
Правильно що боїться , особливо тих в кого пар зберігся .
показать весь комментарий
09.09.2025 14:17 Ответить
Це проблема будь-якої післявоєнної країни. Нас теж це чекає.
показать весь комментарий
09.09.2025 14:29 Ответить
Вони не будуть повернуті, а знищені в Україні ЗСУ, будуть підживлювати українську землю для рослин!
показать весь комментарий
09.09.2025 14:44 Ответить
 
 