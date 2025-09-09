УКР
Безпілотники атакували Сочі, коли там міг перебувати Путін, - росЗМІ

путін

В ніч проти 9 вересня безпілотники атакували Сочі, де розташована резиденція російського диктатора Володимира Путіна "Бочаров ручей".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Агентство. Новини".

За даними ЗМІ, Путін приїхав до Сочі перед атакою, і журналісти відзначають, що він міг перебувати в місті під час удару. За кілька годин до події в Сочі прибув його літак Іл-96-300ПУ з бортовим номером RA-96024, на якому раніше він літав на зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв повідомив про загибель одного чоловіка - водія автомобіля, в який влучили уламки збитого дрона. Постраждало близько шести приватних будинків, але точні адреси не уточнюються.

Вночі над Сочі тричі вмикали сирени повітряної тривоги, а аеропорт міста був закритий більш ніж на 30 хвилин. За даними російського Міноборони, за ніч збито два дрони над Краснодарським краєм та ще 15 - над Чорним морем.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Оператори зенітних дронів знищили сім ворожих БПЛА - два "Supercam", два "Zala", дві "Молнии" та один "Ланцет". ВIДЕО

Топ коментарі
+7
обісрався прямо в аквадискотеці мимо чемодана
09.09.2025 14:12 Відповісти
09.09.2025 14:12 Відповісти
+5
Промашка вийшла - повезло підарюзі
09.09.2025 14:12 Відповісти
09.09.2025 14:12 Відповісти
+2
Спас бункєр. Невже ви вважаєте що )(уйло таке дурне.? Більше 20 років при владі
09.09.2025 14:23 Відповісти
09.09.2025 14:23 Відповісти
Промашка вийшла - повезло підарюзі
09.09.2025 14:12 Відповісти
09.09.2025 14:12 Відповісти
обісрався прямо в аквадискотеці мимо чемодана
09.09.2025 14:12 Відповісти
09.09.2025 14:12 Відповісти
Та це - "понти для приїжджих"... Диктатори - "бздикливі до нестями"... Читав, якось, спомини когось з радянських воєначальників. Писав, що, нібито, Сталін прибув на нещодавно звільнену територію. І вирішив посцять... І його хтось з присутніх попередив, що обочина дороги може буть замінована. Так той витіг "кран" посеред дороги, і посцяв прямо їм під ноги... Не знаю , правда, чи ні, але таке прочитав... Якщо Путін боїться до себе близько підпускать, без двотижневого карантину, відвідувачів - то про що може буть мова? То, в черговий раз, кацапам "лапшу на вуха вішають - щоб показать путінське "геройство" - як він "не баится за народ пастрадать"...
09.09.2025 14:39 Відповісти
09.09.2025 14:39 Відповісти
Чемоданчикам було не весело .
09.09.2025 14:17 Відповісти
09.09.2025 14:17 Відповісти
Там путіних штук 15 - хто з них куди їздить, хто де лазить? Один точно в холодильнику.
09.09.2025 14:17 Відповісти
09.09.2025 14:17 Відповісти
Куля знайде "героя"....
09.09.2025 14:18 Відповісти
09.09.2025 14:18 Відповісти
цікава гра - почати ловлю хутинського літака ракетами та безпилотниками по всім аеропортам
І увесь світ буде робити ставки
цікава гра - почати ловлю хутинського літака ракетами та безпилотниками по всім аеропортам
І увесь світ буде робити ставки
09.09.2025 14:21 Відповісти
09.09.2025 14:21 Відповісти
пані Софія...напередодні візиту )(уйла в США я припустив ,що буде не один літак, так і сталося.
Виліт з США передував ,ще один борт..після приземлення,)(уйло полетів іншим.
Можете вважати,це за конспірологію
09.09.2025 14:27 Відповісти
09.09.2025 14:27 Відповісти
Так подібне не тільки з Путіним... Це така стала методика, по усьому світу... І самий "капець" в тому, що навіть екіпажі підставних літаків не знають, кого саме вони везтимуть... Тобто - "російська рулетка"...
09.09.2025 14:44 Відповісти
09.09.2025 14:44 Відповісти
Абсолютно вірно.
09.09.2025 14:57 Відповісти
09.09.2025 14:57 Відповісти
Скоро старий пердун буде пересуватися тількі по підземній трубі...
09.09.2025 14:23 Відповісти
09.09.2025 14:23 Відповісти
І хтось вірить у це кацапське пропагандистське лайно? ***** законна військова ціль!!!
09.09.2025 14:23 Відповісти
09.09.2025 14:23 Відповісти
Спас бункєр. Невже ви вважаєте що )(уйло таке дурне.? Більше 20 років при владі
09.09.2025 14:23 Відповісти
09.09.2025 14:23 Відповісти
Нехай знає рашистська гнида як по урядовій будівлі бити ракетами.
09.09.2025 14:34 Відповісти
09.09.2025 14:34 Відповісти
та шо всрався, чи шо?
09.09.2025 15:07 Відповісти
09.09.2025 15:07 Відповісти
 
 