Безпілотники атакували Сочі, коли там міг перебувати Путін, - росЗМІ

В ніч проти 9 вересня безпілотники атакували Сочі, де розташована резиденція російського диктатора Володимира Путіна "Бочаров ручей".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Агентство. Новини".

За даними ЗМІ, Путін приїхав до Сочі перед атакою, і журналісти відзначають, що він міг перебувати в місті під час удару. За кілька годин до події в Сочі прибув його літак Іл-96-300ПУ з бортовим номером RA-96024, на якому раніше він літав на зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв повідомив про загибель одного чоловіка - водія автомобіля, в який влучили уламки збитого дрона. Постраждало близько шести приватних будинків, але точні адреси не уточнюються.

Вночі над Сочі тричі вмикали сирени повітряної тривоги, а аеропорт міста був закритий більш ніж на 30 хвилин. За даними російського Міноборони, за ніч збито два дрони над Краснодарським краєм та ще 15 - над Чорним морем.

