Беспилотники атаковали Сочи, когда там мог находиться Путин, - росСМИ

В ночь на 9 сентября беспилотники атаковали Сочи, где находится резиденция российского диктатора Владимира Путина "Бочаров ручей".

По данным СМИ, Путин приехал в Сочи перед атакой, и журналисты отмечают, что он мог находиться в городе во время удара. За несколько часов до происшествия в Сочи прибыл его самолет Ил-96-300ПУ с бортовым номером RA-96024, на котором ранее он летал на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о гибели одного мужчины - водителя автомобиля, в который попали обломки сбитого дрона. Пострадало около шести частных домов, но точные адреса не уточняются.

Ночью над Сочи трижды включали сирены воздушной тревоги, а аэропорт города был закрыт более чем на 30 минут. По данным российского Минобороны, за ночь сбиты два дрона над Краснодарским краем и еще 15 - над Черным морем.

