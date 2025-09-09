РУС
Беспилотники атаковали Сочи, когда там мог находиться Путин, - росСМИ

В ночь на 9 сентября беспилотники атаковали Сочи, где находится резиденция российского диктатора Владимира Путина "Бочаров ручей".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Агентство. Новости".

По данным СМИ, Путин приехал в Сочи перед атакой, и журналисты отмечают, что он мог находиться в городе во время удара. За несколько часов до происшествия в Сочи прибыл его самолет Ил-96-300ПУ с бортовым номером RA-96024, на котором ранее он летал на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о гибели одного мужчины - водителя автомобиля, в который попали обломки сбитого дрона. Пострадало около шести частных домов, но точные адреса не уточняются.

Ночью над Сочи трижды включали сирены воздушной тревоги, а аэропорт города был закрыт более чем на 30 минут. По данным российского Минобороны, за ночь сбиты два дрона над Краснодарским краем и еще 15 - над Черным морем.

+6
обісрався прямо в аквадискотеці мимо чемодана
09.09.2025 14:12 Ответить
+5
Промашка вийшла - повезло підарюзі
09.09.2025 14:12 Ответить
+2
Спас бункєр. Невже ви вважаєте що )(уйло таке дурне.? Більше 20 років при владі
09.09.2025 14:23 Ответить
Та це - "понти для приїжджих"... Диктатори - "бздикливі до нестями"... Читав, якось, спомини когось з радянських воєначальників. Писав, що, нібито, Сталін прибув на нещодавно звільнену територію. І вирішив посцять... І його хтось з присутніх попередив, що обочина дороги може буть замінована. Так той витіг "кран" посеред дороги, і посцяв прямо їм під ноги... Не знаю , правда, чи ні, але таке прочитав... Якщо Путін боїться до себе близько підпускать, без двотижневого карантину, відвідувачів - то про що може буть мова? То, в черговий раз, кацапам "лапшу на вуха вішають - щоб показать путінське "геройство" - як він "не баится за народ пастрадать"...
09.09.2025 14:39 Ответить
Чемоданчикам було не весело .
09.09.2025 14:17 Ответить
Там путіних штук 15 - хто з них куди їздить, хто де лазить? Один точно в холодильнику.
09.09.2025 14:17 Ответить
Куля знайде "героя"....
09.09.2025 14:18 Ответить
його літак Іл-96-300ПУ з бортовим номером RA-96024Джерело: https://censor.net/ua/n3573099
цікава гра - почати ловлю хутинського літака ракетами та безпилотниками по всім аеропортам
І увесь світ буде робити ставки
09.09.2025 14:21 Ответить
пані Софія...напередодні візиту )(уйла в США я припустив ,що буде не один літак, так і сталося.
Виліт з США передував ,ще один борт..після приземлення,)(уйло полетів іншим.
Можете вважати,це за конспірологію
09.09.2025 14:27 Ответить
Так подібне не тільки з Путіним... Це така стала методика, по усьому світу... І самий "капець" в тому, що навіть екіпажі підставних літаків не знають, кого саме вони везтимуть... Тобто - "російська рулетка"...
09.09.2025 14:44 Ответить
Абсолютно вірно.
09.09.2025 14:57 Ответить
Скоро старий пердун буде пересуватися тількі по підземній трубі...
09.09.2025 14:23 Ответить
І хтось вірить у це кацапське пропагандистське лайно? ***** законна військова ціль!!!
09.09.2025 14:23 Ответить
Спас бункєр. Невже ви вважаєте що )(уйло таке дурне.? Більше 20 років при владі
09.09.2025 14:23 Ответить
Нехай знає рашистська гнида як по урядовій будівлі бити ракетами.
09.09.2025 14:34 Ответить
та шо всрався, чи шо?
09.09.2025 15:07 Ответить
 
 