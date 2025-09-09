Беспилотники атаковали Сочи, когда там мог находиться Путин, - росСМИ
В ночь на 9 сентября беспилотники атаковали Сочи, где находится резиденция российского диктатора Владимира Путина "Бочаров ручей".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Агентство. Новости".
По данным СМИ, Путин приехал в Сочи перед атакой, и журналисты отмечают, что он мог находиться в городе во время удара. За несколько часов до происшествия в Сочи прибыл его самолет Ил-96-300ПУ с бортовым номером RA-96024, на котором ранее он летал на встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о гибели одного мужчины - водителя автомобиля, в который попали обломки сбитого дрона. Пострадало около шести частных домов, но точные адреса не уточняются.
Ночью над Сочи трижды включали сирены воздушной тревоги, а аэропорт города был закрыт более чем на 30 минут. По данным российского Минобороны, за ночь сбиты два дрона над Краснодарским краем и еще 15 - над Черным морем.
цікава гра - почати ловлю хутинського літака ракетами та безпилотниками по всім аеропортам
І увесь світ буде робити ставки
Виліт з США передував ,ще один борт..після приземлення,)(уйло полетів іншим.
Можете вважати,це за конспірологію