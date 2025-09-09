УКР
Україна повинна отримати право завдавати ударів по військових базах у Росії, - Джонсон

Україна повинна отримати право бити по військових базах у РФ

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Україна повинна отримати право завдавати ударів по військових базах у Росії, звідки здійснюються атаки на мирних жителів.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на виступ Джонсона на Українському форумі оборонних інновацій, що проводиться за підтримки Національної асоціації української оборонної промисловості.

Борис Джонсон зауважив, що понад усе Україна потребує фінансової підтримки для розвитку власних оборонних спроможностей та сказав, що майбутнє України - це питання ідентичності та вибору, а не території.

"Президент Трамп сам цілком слушно наголошував: ми повинні дати українцям дозвіл застосовувати цю зброю по базах, які використовуються для вбивств їхніх цивільних, навіть якщо ці бази розташовані в Росії. Україна обрала шлях на Захід, і ми повинні підтвердити цей вибір нашою присутністю в Україні, західними гарантіями безпеки і зробити очевидним, що вона йде до європейських і зрештою до інституцій НАТО", - сказав Джонсон.

Разом з тим Джонсон визнав, що припинення вогню могло б стати виходом із ситуації, навіть якщо це означатиме заморожування конфлікту. За його словами, це не буде компромісом у питаннях суверенітету.

"Потрібно, щоб глобальні союзники України проявили бодай одну десяту частки тієї відваги, яку показують українці. Тоді ми зможемо завершити цю війну єдиним можливим шляхом - із вільною, суверенною та незалежною Україною", - резюмував політик.

Україна (6135) Джонсон Борис (585) Удари по РФ (519) війна в Україні (6078)
+5
А хіба хтось забороняє??? Просто союзники відповідної зброї не надають, а своєї - катма.
показати весь коментар
09.09.2025 15:52 Відповісти
+1
Оооооо, Джонсонюк!!!
показати весь коментар
09.09.2025 15:52 Відповісти
+1
Продовжується потужне толочіння води в ступі.
показати весь коментар
09.09.2025 15:55 Відповісти
А що заважало самому джонсону надати цей дозвіл, коли він був прем'єром?
показати весь коментар
09.09.2025 15:56 Відповісти
Storm Shadow були, і вони літали. Тільки, що їх було мало, в сенсі взагалі мало
показати весь коментар
09.09.2025 16:10 Відповісти
ну взагалі то таке право існує, тільки робити це можна своєю зброєю, а не чужою. Своїми ракетами, дронами можна бомбити скільки хочеш і куди хочеш без будь-яких обмежень.
показати весь коментар
09.09.2025 16:18 Відповісти
Всі західні посадовці з приставкою екс розумні аж страшно, а діючі -клеять дурня і сидять обісцяні.
показати весь коментар
09.09.2025 16:09 Відповісти
А хто забороняє? Козирь?
показати весь коментар
09.09.2025 16:09 Відповісти
То що, вибори? Чи будемо продовжувати скиглити, але цілувати Козиря в дупу?
показати весь коментар
09.09.2025 16:12 Відповісти
Справжній український союзник Боріс. Шкода, що без влади, але з власним ім'ям
показати весь коментар
09.09.2025 16:14 Відповісти
це право виглядає як далекобійні ракети у достатньої кількості.... але свої...
показати весь коментар
09.09.2025 16:16 Відповісти
 
 