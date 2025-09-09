Україна повинна отримати право завдавати ударів по військових базах у Росії, - Джонсон

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Україна повинна отримати право завдавати ударів по військових базах у Росії, звідки здійснюються атаки на мирних жителів.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на виступ Джонсона на Українському форумі оборонних інновацій, що проводиться за підтримки Національної асоціації української оборонної промисловості.

Борис Джонсон зауважив, що понад усе Україна потребує фінансової підтримки для розвитку власних оборонних спроможностей та сказав, що майбутнє України - це питання ідентичності та вибору, а не території.

"Президент Трамп сам цілком слушно наголошував: ми повинні дати українцям дозвіл застосовувати цю зброю по базах, які використовуються для вбивств їхніх цивільних, навіть якщо ці бази розташовані в Росії. Україна обрала шлях на Захід, і ми повинні підтвердити цей вибір нашою присутністю в Україні, західними гарантіями безпеки і зробити очевидним, що вона йде до європейських і зрештою до інституцій НАТО", - сказав Джонсон.

Разом з тим Джонсон визнав, що припинення вогню могло б стати виходом із ситуації, навіть якщо це означатиме заморожування конфлікту. За його словами, це не буде компромісом у питаннях суверенітету.

"Потрібно, щоб глобальні союзники України проявили бодай одну десяту частки тієї відваги, яку показують українці. Тоді ми зможемо завершити цю війну єдиним можливим шляхом - із вільною, суверенною та незалежною Україною", - резюмував політик.

