Украина должна получить право наносить удары по военным базам в России, - Джонсон

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украина должна получить право наносить удары по военным базам в России, откуда осуществляются атаки на мирных жителей.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на выступление Джонсона на Украинском форуме оборонных инноваций, который проводится при поддержке Национальной ассоциации украинской оборонной промышленности.

Борис Джонсон отметил, что прежде всего Украина нуждается в финансовой поддержке для развития собственных оборонных возможностей и сказал, что будущее Украины - это вопрос идентичности и выбора, а не территории.

"Президент Трамп сам вполне справедливо подчеркивал: мы должны дать украинцам разрешение применять это оружие по базам, которые используются для убийств их гражданских, даже если эти базы расположены в России. Украина выбрала путь на Запад, и мы должны подтвердить этот выбор нашим присутствием в Украине, западными гарантиями безопасности и сделать очевидным, что она идет к европейским и в конце концов к институтам НАТО", - сказал Джонсон.

Вместе с тем Джонсон признал, что прекращение огня могло бы стать выходом из ситуации, даже если это будет означать замораживание конфликта. По его словам, это не будет компромиссом в вопросах суверенитета.

"Нужно, чтобы глобальные союзники Украины проявили хотя бы одну десятую доли той отваги, которую показывают украинцы. Тогда мы сможем завершить эту войну единственным возможным путем - со свободной, суверенной и независимой Украиной", - резюмировал политик.

Топ комментарии
+8
А хіба хтось забороняє??? Просто союзники відповідної зброї не надають, а своєї - катма.
09.09.2025 15:52 Ответить
+4
Оооооо, Джонсонюк!!!
09.09.2025 15:52 Ответить
+4
*******- не мішки тягати!
09.09.2025 15:54 Ответить
танки гриз, як барбарис)))
09.09.2025 16:46 Ответить
Ну другого он не умеет!
09.09.2025 16:30 Ответить
Продовжується потужне толочіння води в ступі.
09.09.2025 15:55 Ответить
А що заважало самому джонсону надати цей дозвіл, коли він був прем'єром?
09.09.2025 15:56 Ответить
Storm Shadow були, і вони літали. Тільки, що їх було мало, в сенсі взагалі мало
09.09.2025 16:10 Ответить
не літали
09.09.2025 16:47 Ответить
ну взагалі то таке право існує, тільки робити це можна своєю зброєю, а не чужою. Своїми ракетами, дронами можна бомбити скільки хочеш і куди хочеш без будь-яких обмежень.
09.09.2025 16:18 Ответить
Всі західні посадовці з приставкою екс розумні аж страшно, а діючі -клеять дурня і сидять обісцяні.
09.09.2025 16:09 Ответить
А хто забороняє? Козирь?
09.09.2025 16:09 Ответить
То що, вибори? Чи будемо продовжувати скиглити, але цілувати Козиря в дупу?
09.09.2025 16:12 Ответить
Справжній український союзник Боріс. Шкода, що без влади, але з власним ім'ям
09.09.2025 16:14 Ответить
це право виглядає як далекобійні ракети у достатньої кількості.... але свої...
09.09.2025 16:16 Ответить
09.09.2025 16:37 Ответить
Асфальтом можна бити, корупціонерами, українофобами зеленими...
09.09.2025 17:19 Ответить
Кто-то запрещает Украине атаковать эти базы? Что-то Бориса снова с бодуна понесло.
09.09.2025 16:27 Ответить
Та я хренєю! Кацапи б'ють по всьому, що бачать, порушуючи всі міжнародні норми. А ми тут ще й не маємо права бити по військовим об'єктам???
09.09.2025 16:53 Ответить
 
 