Украина должна получить право наносить удары по военным базам в России, - Джонсон

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украина должна получить право наносить удары по военным базам в России, откуда осуществляются атаки на мирных жителей.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на выступление Джонсона на Украинском форуме оборонных инноваций, который проводится при поддержке Национальной ассоциации украинской оборонной промышленности.

Борис Джонсон отметил, что прежде всего Украина нуждается в финансовой поддержке для развития собственных оборонных возможностей и сказал, что будущее Украины - это вопрос идентичности и выбора, а не территории.

"Президент Трамп сам вполне справедливо подчеркивал: мы должны дать украинцам разрешение применять это оружие по базам, которые используются для убийств их гражданских, даже если эти базы расположены в России. Украина выбрала путь на Запад, и мы должны подтвердить этот выбор нашим присутствием в Украине, западными гарантиями безопасности и сделать очевидным, что она идет к европейским и в конце концов к институтам НАТО", - сказал Джонсон.

Вместе с тем Джонсон признал, что прекращение огня могло бы стать выходом из ситуации, даже если это будет означать замораживание конфликта. По его словам, это не будет компромиссом в вопросах суверенитета.

"Нужно, чтобы глобальные союзники Украины проявили хотя бы одну десятую доли той отваги, которую показывают украинцы. Тогда мы сможем завершить эту войну единственным возможным путем - со свободной, суверенной и независимой Украиной", - резюмировал политик.

