В Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95, - моніторингові канали

В ніч на 10 вересня в Росії піднялись в небо 4 стратегічних бомбардувальники Ту-95мс.

Про це пише телеграм-канал monitoring, передає Цензор.НЕТ.

"Відмічено зліт 4х бортів Ту-95мс з ае "Енгельс" станом на 00:15. Процес зльоту бортів триває. Кількість бортів буде уточнюватись у подальшому. Про фактичні загрози буде оголошено окремо", - йдеться в повідомленні.

