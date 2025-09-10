УКР
В Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95, - моніторингові канали

В ніч на 10 вересня в Росії піднялись в небо 4 стратегічних бомбардувальники Ту-95мс.

Про це пише телеграм-канал monitoring, передає Цензор.НЕТ.

"Відмічено зліт 4х бортів Ту-95мс з ае "Енгельс" станом на 00:15. Процес зльоту бортів триває. Кількість бортів буде уточнюватись у подальшому. Про фактичні загрози буде оголошено окремо", - йдеться в повідомленні.

повітряна тривога (964) Ту-95 (23) війна в Україні (6105)
СБУ зайнято пресуванням НАБУ і захистом награбованого, а не якимось літаками які ******** якихось там укрів
показати весь коментар
10.09.2025 01:41 Відповісти
В добрый путь герои-летчики, побольше уничтоженных целей, чтоб у хохлчьей падали земля горела под ногами.
показати весь коментар
10.09.2025 01:46 Відповісти
Тварь кацапська здохни и згинь
показати весь коментар
10.09.2025 01:55 Відповісти
У тебя уже в хате пожежа чекай свиносабака.
показати весь коментар
10.09.2025 01:58 Відповісти
Я вам бажаю те чого ви бажаєте нам - не більше і не менше . До речі ви русский чи прикидаєтесь ним - як там кажуть мама бухалтер батько слюсар а я русскій .
показати весь коментар
10.09.2025 02:04 Відповісти
Йди на ......уй , гниль кацапська і здохни
показати весь коментар
10.09.2025 02:04 Відповісти
Будеш смерд сьогодні збирати залишки від однієї вашої ********...
показати весь коментар
10.09.2025 02:02 Відповісти
Хєроям вже немає на чому літати, починали з 10-12 літаків тепер ледь 4 нашкребли ,з яких один долітає. Друга армія з сортіра ...незабаром будуть ходити по аеродромам - з штурвалом - і робити літачок
показати весь коментар
10.09.2025 02:28 Відповісти
 
 