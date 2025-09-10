В Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95, - моніторингові канали
В ніч на 10 вересня в Росії піднялись в небо 4 стратегічних бомбардувальники Ту-95мс.
Про це пише телеграм-канал monitoring, передає Цензор.НЕТ.
"Відмічено зліт 4х бортів Ту-95мс з ае "Енгельс" станом на 00:15. Процес зльоту бортів триває. Кількість бортів буде уточнюватись у подальшому. Про фактичні загрози буде оголошено окремо", - йдеться в повідомленні.
