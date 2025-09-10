В России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95, - мониторинговые каналы
В ночь на 10 сентября в России поднялись в небо 4 стратегических бомбардировщика Ту-95мс.
Об этом пишет телеграм-канал monitoring, передает Цензор.НЕТ.
"Отмечен взлет 4х бортов Ту-95мс с аэродрома "Энгельс" по состоянию на 00:15. Процесс взлета бортов продолжается. Количество бортов будет уточняться в дальнейшем. О фактических угрозах будет объявлено отдельно", - говорится в сообщении.
