Взлет стратегических бомбардировщиков РФ
В России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95, - мониторинговые каналы

рф,ту95

В ночь на 10 сентября в России поднялись в небо 4 стратегических бомбардировщика Ту-95мс.

Об этом пишет телеграм-канал monitoring, передает Цензор.НЕТ.

"Отмечен взлет 4х бортов Ту-95мс с аэродрома "Энгельс" по состоянию на 00:15. Процесс взлета бортов продолжается. Количество бортов будет уточняться в дальнейшем. О фактических угрозах будет объявлено отдельно", - говорится в сообщении.

Автор: 

воздушная тревога (834) Ту-95 (24) война в Украине (6059)
Топ комментарии
+7
Тварь кацапська здохни и згинь
показать весь комментарий
10.09.2025 01:55 Ответить
+5
СБУ зайнято пресуванням НАБУ і захистом награбованого, а не якимось літаками які ******** якихось там укрів
показать весь комментарий
10.09.2025 01:41 Ответить
+4
Я так зрозумів - ти в ночі не спиш - бо чергу на бензин зайняв
показать весь комментарий
10.09.2025 02:40 Ответить
СБУ зайнято пресуванням НАБУ і захистом награбованого, а не якимось літаками які ******** якихось там укрів
показать весь комментарий
10.09.2025 01:41 Ответить
Тварь кацапська здохни и згинь
показать весь комментарий
10.09.2025 01:55 Ответить
Я вам бажаю те чого ви бажаєте нам - не більше і не менше . До речі ви русский чи прикидаєтесь ним - як там кажуть мама бухалтер батько слюсар а я русскій .
показать весь комментарий
10.09.2025 02:04 Ответить
Йди на ......уй , гниль кацапська і здохни
показать весь комментарий
10.09.2025 02:04 Ответить
Будеш смерд сьогодні збирати залишки від однієї вашої ********...
показать весь комментарий
10.09.2025 02:02 Ответить
Хєроям вже немає на чому літати, починали з 10-12 літаків тепер ледь 4 нашкребли ,з яких один долітає. Друга армія з сортіра ...незабаром будуть ходити по аеродромам - з штурвалом - і робити літачок
показать весь комментарий
10.09.2025 02:28 Ответить
Я так зрозумів - ти в ночі не спиш - бо чергу на бензин зайняв
показать весь комментарий
10.09.2025 02:40 Ответить
Втопись у тому унітазі, ******** кацапський!
показать весь комментарий
10.09.2025 02:55 Ответить
Одна черга за бензином, а друга черга за водою
показать весь комментарий
10.09.2025 04:31 Ответить
А те, що по тобі прилітає кожного дня ти не бачиш, тварюка,? І отаких тварюк, як ти, 140 мільйонів!
показать весь комментарий
10.09.2025 02:53 Ответить
****, исчо не здох, 200-й киздюк?
показать весь комментарий
10.09.2025 02:34 Ответить
Заткни пельку, рашист гребаний! В кому ти героїв побачив- в убивцях?! І чому ж ти , падло, так радієш? Щоб ти здох, нелюдь кацапський!
показать весь комментарий
10.09.2025 02:37 Ответить
Нарешті прибрали кацапського виродка!
показать весь комментарий
10.09.2025 02:57 Ответить
 
 