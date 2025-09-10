УКР
Удар РФ по Хмельниччині: троє постраждалих, зруйновано швейну фабрику, пошкоджено АЗС

Обстріл Хмельниччини 10 вересня. Відомо про постраждалих

Російські окупанти атакували Хмельницьку область, внаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Тюрін, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, внаслідок ранкової ворожої атаки було травмовано трьох людей у Хмельницькому районі. Усім надається медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Окупанти зруйнували швейну фабрику, пошкоджено автозаправку, транспорт, вибито вікна в навколишніх будинках.

Наразі обсяг шкоди встановлюється, на місці працюють всі відповідні служби.

