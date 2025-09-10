2 194 6
Удар РФ по Хмельниччині: троє постраждалих, зруйновано швейну фабрику, пошкоджено АЗС
Російські окупанти атакували Хмельницьку область, внаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Тюрін, передає Цензор.НЕТ.
"На жаль, внаслідок ранкової ворожої атаки було травмовано трьох людей у Хмельницькому районі. Усім надається медична допомога", - йдеться в повідомленні.
Окупанти зруйнували швейну фабрику, пошкоджено автозаправку, транспорт, вибито вікна в навколишніх будинках.
Наразі обсяг шкоди встановлюється, на місці працюють всі відповідні служби.
І я ніяк не можу пригадати іншого такого тупого лузера як Зелемський серед світових лідерів.
Фарук I? Іді Амін? Реза Пахлаві?
Реально, навіть ці лузери не були аж такі тупі.
Є ідеї?
Може Лебрен? Здав німцям без бою пів Франції, бо вони захопили вузеньку полоску суші до моря.
Або Патріс Лумумба - поклався на бельгійських миротворців,котрі в решті його і порішили руками Мобутиних пацанів.