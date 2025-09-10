Удар РФ по Хмельницкой области: трое пострадавших, разрушена швейная фабрика, повреждена АЗС

Российские оккупанты атаковали Хмельницкую область, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Тюрин, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, в результате утренней вражеской атаки были травмированы три человека в Хмельницком районе. Всем оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Оккупанты разрушили швейную фабрику, повреждены автозаправка, транспорт, выбиты окна в окружающих домах.

Сейчас объем ущерба устанавливается, на месте работают все соответствующие службы.

