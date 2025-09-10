Удар РФ по Хмельницкой области: трое пострадавших, разрушена швейная фабрика, повреждена АЗС
Российские оккупанты атаковали Хмельницкую область, в результате чего есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Тюрин, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, в результате утренней вражеской атаки были травмированы три человека в Хмельницком районе. Всем оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Оккупанты разрушили швейную фабрику, повреждены автозаправка, транспорт, выбиты окна в окружающих домах.
Сейчас объем ущерба устанавливается, на месте работают все соответствующие службы.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І я ніяк не можу пригадати іншого такого тупого лузера як Зелемський серед світових лідерів.
Фарук I? Іді Амін? Реза Пахлаві?
Реально, навіть ці лузери не були аж такі тупі.
Є ідеї?
Може Лебрен? Здав німцям без бою пів Франції, бо вони захопили вузеньку полоску суші до моря.
Або Патріс Лумумба - поклався на бельгійських миротворців,котрі в решті його і порішили руками Мобутиних пацанів.