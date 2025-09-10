РУС
Удар РФ по Хмельницкой области: трое пострадавших, разрушена швейная фабрика, повреждена АЗС

Обстрел Хмельницкой области 10 сентября. Известно о пострадавших

Российские оккупанты атаковали Хмельницкую область, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Тюрин, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, в результате утренней вражеской атаки были травмированы три человека в Хмельницком районе. Всем оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Оккупанты разрушили швейную фабрику, повреждены автозаправка, транспорт, выбиты окна в окружающих домах.

Сейчас объем ущерба устанавливается, на месте работают все соответствующие службы.

Хмельницкая область (997) Хмельницкий район (27)
Я досить непогано знаю історію ХХ ст., це моє маленьке хобі.
І я ніяк не можу пригадати іншого такого тупого лузера як Зелемський серед світових лідерів.
Фарук I? Іді Амін? Реза Пахлаві?
Реально, навіть ці лузери не були аж такі тупі.
Є ідеї?
10.09.2025 08:14
На думку спадають останні римські імператори, оті, які перевдягались в жіночий одяг. Французські Людовіки теж дуже схожі, а як послухати Зеленську - то чим не Марія-Антуанетта.
10.09.2025 08:21
Владислав Александрович #602971 поки що ЗЄпідор рекордно проїбав десь 30% території та приблизно 10 млн населення. Це треба вміти. І це ж ще не кінець, він явно зупинятися не збирається на досягнутому.
Може Лебрен? Здав німцям без бою пів Франції, бо вони захопили вузеньку полоску суші до моря.
Або Патріс Лумумба - поклався на бельгійських миротворців,котрі в решті його і порішили руками Мобутиних пацанів.
10.09.2025 08:27
Елемент Еттлі. Нє?
10.09.2025 08:28
ну потішились що зєля придурок. І шо далі?
10.09.2025 08:38
Де в тексті про АЕС? Хайпожери кончені, заголовкодрочери
