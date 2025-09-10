Зеленський про нічну атаку РФ: Під ударом 15 областей, у Волочиську ракета вдарила по швейному цеху. ФОТОрепортаж
Зараз рятувальники працюють у Волочиську на Хмельниччині, де росіяни ракетою вдарили по звичайному швейному цеху.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, станом на зараз відомо про трьох постраждалих.
"Це лише одне з місць сьогоднішнього масованого удару росіян: близько 415 дронів різних типів та понад 40 крилатих і балістичних ракет. Під атакою перебували 15 наших областей. На жаль, внаслідок обстрілу на Житомирщині загинула людина", - нагадує глава держави.
Він також наголошує, що Москва завжди випробовує межі можливого і, якщо не зустрічає сильної реакції, залишається на новому рівні ескалації.
"Сьогодні був ще один ескалаційний крок – російсько-іранські "шахеди" діяли в повітряному просторі Польщі, в повітряному просторі НАТО. Не один "шахед", що можна було б назвати випадковістю, а щонайменше 8 ударних дронів, які були націлені в напрямку Польщі", - уточнив Зеленський.
"Вкрай небезпечний прецедент для Європи. Чи будуть наступні кроки, повністю залежить від скоординованості та сили дій у відповідь. Росіяни повинні відчути наслідки. Росія повинна відчути, що війну не можна розширювати і доведеться закінчувати.
Надто довго вже триває санкційна пауза. Відкладання обмежень по Росії та її спільниках означає лише збільшення жорстокості ударів. Потрібно достатньо зброї, щоб стримати Росію. Потрібна сильна відповідь, і це може бути тільки спільна відповідь усіх партнерів: України, Польщі, усіх європейців, Сполучених Штатів. Дякую всім, хто допомагає", - резюмує глава держави.
