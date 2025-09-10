УКР
Новини
3 324 24

Зеленський про нічну атаку РФ: Під ударом 15 областей, у Волочиську ракета вдарила по швейному цеху. ФОТОрепортаж

Зараз рятувальники працюють у Волочиську на Хмельниччині, де росіяни ракетою вдарили по звичайному швейному цеху.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, станом на зараз відомо про трьох постраждалих.

"Це лише одне з місць сьогоднішнього масованого удару росіян: близько 415 дронів різних типів та понад 40 крилатих і балістичних ракет. Під атакою перебували 15 наших областей. На жаль, внаслідок обстрілу на Житомирщині загинула людина", - нагадує глава держави.

Також читайте: Удар РФ по Хмельниччині: троє постраждалих, зруйновано швейну фабрику, пошкоджено АЗС

Наслідки масованого удару по Україні
Фото: Володимир Зеленський / Телеграм-канал
Наслідки масованого удару по Україні
Фото: Володимир Зеленський / Телеграм-канал
Наслідки масованого удару по Україні
Фото: Володимир Зеленський / Телеграм-канал
Наслідки масованого удару по Україні
Фото: Володимир Зеленський / Телеграм-канал
Наслідки масованого удару по Україні
Фото: Володимир Зеленський / Телеграм-канал
Наслідки масованого удару по Україні
Фото: Володимир Зеленський / Телеграм-канал
Наслідки масованого удару по Україні
Фото: Володимир Зеленський / Телеграм-канал
Наслідки масованого удару по Україні
Фото: Володимир Зеленський / Телеграм-канал
Наслідки масованого удару по Україні
Фото: Володимир Зеленський / Телеграм-канал
Наслідки масованого удару по Україні
Фото: Володимир Зеленський / Телеграм-канал

Він також наголошує, що Москва завжди випробовує межі можливого і, якщо не зустрічає сильної реакції, залишається на новому рівні ескалації.

"Сьогодні був ще один ескалаційний крок – російсько-іранські "шахеди" діяли в повітряному просторі Польщі, в повітряному просторі НАТО. Не один "шахед", що можна було б назвати випадковістю, а щонайменше 8 ударних дронів, які були націлені в напрямку Польщі", - уточнив Зеленський.

"Вкрай небезпечний прецедент для Європи. Чи будуть наступні кроки, повністю залежить від скоординованості та сили дій у відповідь. Росіяни повинні відчути наслідки. Росія повинна відчути, що війну не можна розширювати і доведеться закінчувати.

Надто довго вже триває санкційна пауза. Відкладання обмежень по Росії та її спільниках означає лише збільшення жорстокості ударів. Потрібно достатньо зброї, щоб стримати Росію. Потрібна сильна відповідь, і це може бути тільки спільна відповідь усіх партнерів: України, Польщі, усіх європейців, Сполучених Штатів. Дякую всім, хто допомагає", - резюмує глава держави.

Автор: 

Хмельницька область (1017) Хмельницький район (28) Волочиськ (1)
Топ коментарі
+13
Зебіл не хочеш у відповідь хоч пару фламінго запустити по москві?
Ах да, хочеш але не можеш, бо фламінго це чергові мультики 95 кварталу, як і все решта що ти потужно обіцяв оснанні 6 років(
показати весь коментар
10.09.2025 09:39 Відповісти
+12
Zелена гнида, де масовані удари у відповідь по Москві, чЛенінбургу, Саранську, Пензі тощо?
показати весь коментар
10.09.2025 09:34 Відповісти
+10
Так спитай у свого обранця,що він корисного зробив з 2019 року.Чи тебе вистачило тількі на твій дебільний вибір,пустомакітрий?
показати весь коментар
10.09.2025 09:59 Відповісти
Не втомилися цілими днями скиглити? Краще б хоч щось корисне для України зробили, пустомели.
показати весь коментар
10.09.2025 09:56 Відповісти
Так спитай у свого обранця,що він корисного зробив з 2019 року.Чи тебе вистачило тількі на твій дебільний вибір,пустомакітрий?
показати весь коментар
10.09.2025 09:59 Відповісти
Челы замкнули всю власть и ресурсы на себе, но что-то полезное должны сделать те, у кого нет никаких возможностей. Хорошо устроились.
показати весь коментар
10.09.2025 10:04 Відповісти
Якщо відсутня критика влади то це не демократична країна, у нас і так опозицію закрили, немає ЗМІ які надають об'єктивну інформацію, ви пропонуєте наосліп довіритися тим хто ще до 22р дискредитував себе?
показати весь коментар
10.09.2025 11:36 Відповісти
Ахаха зачёт!
показати весь коментар
10.09.2025 09:40 Відповісти
Стартєг?
Пари недостатньо бо вони будуть збиті з вірогідністю 101%. Це тупо перевод ракет. По москві потрібні массовані хвилі в кількасот дронів і ракет одночасно. Тоді може щось і пролетить. А от з цим у нас проблеми, бо наш найвеличніший тил соплі жує і займається укладанням бруківкі і відбудовою хмарочосів, а не виробництвом ракет.
показати весь коментар
10.09.2025 11:15 Відповісти
А хто має організувати тил? чи це знову обов'язок волонтерів і недержавних організацій? Якщо тил не працює це не тому що не хоче, а тому що телепні у владі!
показати весь коментар
10.09.2025 11:40 Відповісти
То де потужна помста,члєнограй? В унітазі міндіча?
показати весь коментар
10.09.2025 09:51 Відповісти
Дівіться зехудобини,ви своїми дупами замість голови обрали коментатора,статиста,а не президента у 2019 році.
показати весь коментар
10.09.2025 10:02 Відповісти
3,14здобол.
показати весь коментар
10.09.2025 10:19 Відповісти
Зе3,14здобол.
показати весь коментар
10.09.2025 10:20 Відповісти
Де відповідь по елабузі ФлаМіндічами?
показати весь коментар
10.09.2025 10:35 Відповісти
Я чогось не розумію, Зе вибирали, щоб він повідомляв результати атаки кацапів на Україну, чи підготував Україну для її захисту?
показати весь коментар
10.09.2025 10:36 Відповісти
Ну тебе ж не вибрали щоб ти повідомляв. Ну ти понавідомляв би і Україну б захистив.
показати весь коментар
10.09.2025 10:40 Відповісти
Ну вже не вистачає сил дивитися на людське горе і поруч вибачайте, але повійну рекламу сракатих панянок що рекламують товари Temu. Особливо коли читаєш допис про смерть в бою українського воїна а поруч з його фото ці сракаті пані. Ну гидко ж. Це тільки я такий вразливий а компанії Temu та іншим на це все наплювати?
показати весь коментар
10.09.2025 10:38 Відповісти
Дякуємо за чергову потужну доповідь про успіхи ворога по знищенню держави
показати весь коментар
10.09.2025 11:01 Відповісти
Вова! Це все зрозуміло, всі партнери недопрацьовують.Але ж коли ти,курва,почнешь щось корисне для країни робити?Нвїлися вже усі видосікив та шашликів до кривавої блювоти.
показати весь коментар
10.09.2025 11:07 Відповісти
Скажу непопулярну думку: враження, що ціль кацапів - регулярні обстріли України. А вже другорядне - куди бити.

От реально: навіщо сьогоднішня атака взагалі була , з військової чи політичної точки зору ? Навіщо шахеди облітають Київ чи залітають, навіщо летять на Захід
показати весь коментар
10.09.2025 12:33 Відповісти
 
 