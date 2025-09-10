РУС
Зеленский о ночной атаке РФ: Под ударом 15 областей, в Волочиске ракета ударила по швейному цеху. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сейчас спасатели работают в Волочиске Хмельницкой области, где россияне ракетой ударили по обычному швейному цеху.

Об этом сообщил в телеграмм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, по состоянию на сейчас известно о трех пострадавших.

"Это лишь одно из мест сегодняшнего массированного удара россиян: около 415 дронов различных типов и более 40 крылатых и баллистических ракет. Под атакой находились 15 наших областей. К сожалению, в результате обстрела на Житомирщине погиб человек", - напоминает глава государства.

Последствия массированного удара по Украине
Фото: Владимир Зеленский / Телеграм-канал
Он также отмечает, что Москва всегда испытывает пределы возможного и, если не встречает сильной реакции, остается на новом уровне эскалации.

"Сегодня был еще один эскалационный шаг - российско-иранские "шахеды" действовали в воздушном пространстве Польши, в воздушном пространстве НАТО. Не один "шахед", что можно было бы назвать случайностью, а по меньшей мере 8 ударных дронов, которые были нацелены в направлении Польши", - уточнил Зеленский.

"Крайне опасный прецедент для Европы. Будут ли следующие шаги, полностью зависит от скоординированности и силы ответных действий. Россияне должны почувствовать последствия. Россия должна почувствовать, что войну нельзя расширять и придется заканчивать.

Слишком долго уже длится санкционная пауза. Откладывание ограничений в отношении России и ее сообщников означает лишь увеличение жестокости ударов. Нужно достаточно оружия, чтобы сдержать Россию. Нужен сильный ответ, и это может быть только совместный ответ всех партнеров: Украины, Польши, всех европейцев, Соединенных Штатов. Спасибо всем, кто помогает", - резюмирует глава государства.

Хмельницкая область (997) Хмельницкий район (27) Волочиск (1)
Топ комментарии
+7
Зебіл не хочеш у відповідь хоч пару фламінго запустити по москві?
Ах да, хочеш але не можеш, бо фламінго це чергові мультики 95 кварталу, як і все решта що ти потужно обіцяв оснанні 6 років(
показать весь комментарий
10.09.2025 09:39 Ответить
+6
Zелена гнида, де масовані удари у відповідь по Москві, чЛенінбургу, Саранську, Пензі тощо?
показать весь комментарий
10.09.2025 09:34 Ответить
+3
То де потужна помста,члєнограй? В унітазі міндіча?
показать весь комментарий
10.09.2025 09:51 Ответить
Zелена гнида, де масовані удари у відповідь по Москві, чЛенінбургу, Саранську, Пензі тощо?
показать весь комментарий
10.09.2025 09:34 Ответить
Не втомилися цілими днями скиглити? Краще б хоч щось корисне для України зробили, пустомели.
показать весь комментарий
10.09.2025 09:56 Ответить
Так спитай у свого обранця,що він корисного зробив з 2019 року.Чи тебе вистачило тількі на твій дебільний вибір,пустомакітрий?
показать весь комментарий
10.09.2025 09:59 Ответить
Челы замкнули всю власть и ресурсы на себе, но что-то полезное должны сделать те, у кого нет никаких возможностей. Хорошо устроились.
показать весь комментарий
10.09.2025 10:04 Ответить
Ахаха зачёт!
показать весь комментарий
10.09.2025 09:40 Ответить
Зебіл не хочеш у відповідь хоч пару фламінго запустити по москві?
Ах да, хочеш але не можеш, бо фламінго це чергові мультики 95 кварталу, як і все решта що ти потужно обіцяв оснанні 6 років(
показать весь комментарий
10.09.2025 09:39 Ответить
То де потужна помста,члєнограй? В унітазі міндіча?
показать весь комментарий
10.09.2025 09:51 Ответить
Дівіться зехудобини,ви своїми дупами замість голови обрали коментатора,статиста,а не президента у 2019 році.
показать весь комментарий
10.09.2025 10:02 Ответить
3,14здобол.
показать весь комментарий
10.09.2025 10:19 Ответить
Зе3,14здобол.
показать весь комментарий
10.09.2025 10:20 Ответить
Де відповідь по елабузі ФлаМіндічами?
показать весь комментарий
10.09.2025 10:35 Ответить
Я чогось не розумію, Зе вибирали, щоб він повідомляв результати атаки кацапів на Україну, чи підготував Україну для її захисту?
показать весь комментарий
10.09.2025 10:36 Ответить
Ну тебе ж не вибрали щоб ти повідомляв. Ну ти понавідомляв би і Україну б захистив.
показать весь комментарий
10.09.2025 10:40 Ответить
Ну вже не вистачає сил дивитися на людське горе і поруч вибачайте, але повійну рекламу сракатих панянок що рекламують товари Temu. Особливо коли читаєш допис про смерть в бою українського воїна а поруч з його фото ці сракаті пані. Ну гидко ж. Це тільки я такий вразливий а компанії Temu та іншим на це все наплювати?
показать весь комментарий
10.09.2025 10:38 Ответить
 
 