Зеленский о ночной атаке РФ: Под ударом 15 областей, в Волочиске ракета ударила по швейному цеху. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сейчас спасатели работают в Волочиске Хмельницкой области, где россияне ракетой ударили по обычному швейному цеху.

Об этом сообщил в телеграмм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, по состоянию на сейчас известно о трех пострадавших.

"Это лишь одно из мест сегодняшнего массированного удара россиян: около 415 дронов различных типов и более 40 крылатых и баллистических ракет. Под атакой находились 15 наших областей. К сожалению, в результате обстрела на Житомирщине погиб человек", - напоминает глава государства.

Фото: Владимир Зеленский / Телеграм-канал

Он также отмечает, что Москва всегда испытывает пределы возможного и, если не встречает сильной реакции, остается на новом уровне эскалации.

"Сегодня был еще один эскалационный шаг - российско-иранские "шахеды" действовали в воздушном пространстве Польши, в воздушном пространстве НАТО. Не один "шахед", что можно было бы назвать случайностью, а по меньшей мере 8 ударных дронов, которые были нацелены в направлении Польши", - уточнил Зеленский.

"Крайне опасный прецедент для Европы. Будут ли следующие шаги, полностью зависит от скоординированности и силы ответных действий. Россияне должны почувствовать последствия. Россия должна почувствовать, что войну нельзя расширять и придется заканчивать.

Слишком долго уже длится санкционная пауза. Откладывание ограничений в отношении России и ее сообщников означает лишь увеличение жестокости ударов. Нужно достаточно оружия, чтобы сдержать Россию. Нужен сильный ответ, и это может быть только совместный ответ всех партнеров: Украины, Польши, всех европейцев, Соединенных Штатов. Спасибо всем, кто помогает", - резюмирует глава государства.