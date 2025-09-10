УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13252 відвідувача онлайн
Новини Удар РФ по Яровій на Донеччині
1 383 23

МЗС Китаю після атаки РФ на Ярову: "Усі сторони" мають уникати ескалації

Китай посилив контроль над експортом товарів подвійного використання

Китай закликав сторони російсько-українського конфлікту уникати подальшої ескалації після авіаудару по селищу Ярова на Донеччині, де загинули 24 мирних жителі.

Про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, позиція Пекіна полягає у тому, що "лише діалог та переговори є дієвим способом врегулювати кризу". Китай закликав "усі сторони" дотримуватися трьох принципів: не допустити розширення конфлікту, уникати інтенсифікації бойових дій і утримуватися від кроків, що провокують напруженість.

Водночас Лінь Цзянь не відповів на питання, чи здатен Китай разом з іншими країнами Глобального Півдня переконати Москву припинити атаки по Україні та погодитися на переговори.

Китай офіційно декларує нейтралітет, але на практиці надає Росії значну економічну та дипломатичну підтримку, зберігаючи активні контакти з Кремлем і уникаючи визначення агресора у війні.

Як повідомлялося, 9 вересня війська РФ ударили авіабомбою по Яровій на Донеччині під час видачі пенсії: щонайменше 24 людини загинули, понад 20 поранених.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пенсіонерка з Ярової після російського авіаудару: "Деяких людей розірвало навпіл". ВIДЕО

Автор: 

Китай (4887) Донецька область (9551) Краматорський район (676) Ярова (19)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Мразь жовтоморда,пенсіонери накинулись на мирно плануючу бомбу????
показати весь коментар
10.09.2025 11:56 Відповісти
+13
Вузькоокі підараси!
показати весь коментар
10.09.2025 11:57 Відповісти
+12
Йдіть на куй,жовтоморда наволоч.
показати весь коментар
10.09.2025 11:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мразь жовтоморда,пенсіонери накинулись на мирно плануючу бомбу????
показати весь коментар
10.09.2025 11:56 Відповісти
Китай зацікавлений у ОСЛАБЛЕННІ ВСІХ СТОРІН конфлікту: України, Росії та НАТО... Саме з цих позицій і треба аналізувать позицію Китаю... Китайці виграють, за будь-яких обставин... Програє Україна - Путіну буде куди заселить переселенців з Сибіру та звільнить Сибір для заселення китайцями.... Програє Росія - менше буде опираться колонізації китайцями, сибіру... Програє НАТО - менше буде опираться захопленню Тайваню та сибірського арктичного шельфу Росії...
показати весь коментар
10.09.2025 12:05 Відповісти
Вузькоокі підараси!
показати весь коментар
10.09.2025 11:57 Відповісти
Йдіть на куй,жовтоморда наволоч.
показати весь коментар
10.09.2025 11:59 Відповісти
на вас кидають каби а ви уникайте ескалації…
показати весь коментар
10.09.2025 11:59 Відповісти
Комуняцька відповідь - ми за мир у всьому світі - але всіма способами будем підтримувати рашку
показати весь коментар
10.09.2025 12:00 Відповісти
Спочатку кацапи ******** і вбивають людей, а потім їхній жовтий сюзерен закликає не мстити за вбивства.
показати весь коментар
10.09.2025 12:00 Відповісти
Це вони, стоячи по шию в крові, роблять такі гасла??? Усруся, а не покорюся?? Площа Тяньамень, в реаліях розчавлених танками китайців!
*********, ще ті хунхузи!!!
показати весь коментар
10.09.2025 12:00 Відповісти
китаезы приказали ***** трахнуть дронами польшу, нато и трампа и показать их трусость и некомпетентность.
Получилось
показати весь коментар
10.09.2025 12:00 Відповісти
Правильно читати китайців треба так: ПОЛЯКАМ слід "дотримуватися трьох принципів: не допустити розширення конфлікту, уникати інтенсифікації бойових дій і утримуватися від кроків, що провокують напруженість"
показати весь коментар
10.09.2025 12:00 Відповісти
А що ще можна було очікувати від цих жовтопиких покидьків...
показати весь коментар
10.09.2025 12:01 Відповісти
моя фамілія теж Ярова , і вік такий як у тих пенсіонерів , це наче як по мені , так от китайці червонодупі ,на вас ще кару нашле ваш Будда !!!...
показати весь коментар
10.09.2025 12:01 Відповісти
дада! а то українці, нігадяі, виставили бойових бабусь пенсію отримувати! ескалація!!
показати весь коментар
10.09.2025 12:01 Відповісти
А Турція з Єрдоганом, просто дієво захистила себе від московського ******! А не теліпала, як у Польщі причандалами!
Яка влада і народ, такі й наслідки!
показати весь коментар
10.09.2025 12:04 Відповісти
Їм уже порадили куди запахнути свої заяви?
показати весь коментар
10.09.2025 12:05 Відповісти
Щоб ви, мразота, знов почали горобців жерти!!!
показати весь коментар
10.09.2025 12:07 Відповісти
не дерма ж китайці тусуються зі світовими терористами, ******* та пдрами усих мастей..
- скажи хто твій дрюк і скажу - хто ти..
показати весь коментар
10.09.2025 12:11 Відповісти
Усі сторони... Ну що, ви все ще вірите що ***** все це робить без підтримки китаю? Третя світова вже почалася тільки на Заході не хочуть в неї вірити і будуть ховати голову в пісок до останнього.
показати весь коментар
10.09.2025 12:16 Відповісти
ХИТРОЖОПІ кітайосі ще й хочуть ВИГЛЯДАТИ "УМНЄЄ" ВСІХ!!! А виглядають, як завжди - ПІДЛО та ЛИЦЕМІРНО!!!
показати весь коментар
10.09.2025 12:21 Відповісти
Цинічні жовті макаки!
показати весь коментар
10.09.2025 12:25 Відповісти
Закрили би свій вонючий рот,тварі китайські.Сі Пі Сі скажи своєму васалу *****.Перестань надавати комплектуючі для ракет і БПЛА па-раші.
показати весь коментар
10.09.2025 12:40 Відповісти
КНР та рф домовилися як воювати, а партнери України обговорюють, що буде після "миру"!
Ви розумієте який розрив позицій?
показати весь коментар
10.09.2025 13:11 Відповісти
 
 