МЗС Китаю після атаки РФ на Ярову: "Усі сторони" мають уникати ескалації

Китай закликав сторони російсько-українського конфлікту уникати подальшої ескалації після авіаудару по селищу Ярова на Донеччині, де загинули 24 мирних жителі.

Про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, позиція Пекіна полягає у тому, що "лише діалог та переговори є дієвим способом врегулювати кризу". Китай закликав "усі сторони" дотримуватися трьох принципів: не допустити розширення конфлікту, уникати інтенсифікації бойових дій і утримуватися від кроків, що провокують напруженість.

Водночас Лінь Цзянь не відповів на питання, чи здатен Китай разом з іншими країнами Глобального Півдня переконати Москву припинити атаки по Україні та погодитися на переговори.

Китай офіційно декларує нейтралітет, але на практиці надає Росії значну економічну та дипломатичну підтримку, зберігаючи активні контакти з Кремлем і уникаючи визначення агресора у війні.

Як повідомлялося, 9 вересня війська РФ ударили авіабомбою по Яровій на Донеччині під час видачі пенсії: щонайменше 24 людини загинули, понад 20 поранених.

