Удар РФ по Яровой на Донетчине
1 702 25

МИД Китая после атаки РФ на Яровую: "Все стороны" должны избегать эскалации

Китай усилил контроль над экспортом товаров двойного использования

Китай призвал стороны российско-украинского конфликта избегать дальнейшей эскалации после авиаудара по поселку Яровая в Донецкой области, где погибли 24 мирных жителя.

Об этом заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, позиция Пекина заключается в том, что "только диалог и переговоры являются действенным способом урегулировать кризис". Китай призвал "все стороны" придерживаться трех принципов: не допустить расширения конфликта, избегать интенсификации боевых действий и воздерживаться от шагов, провоцирующих напряженность.

В то же время Линь Цзянь не ответил на вопрос, способен ли Китай вместе с другими странами Глобального Юга убедить Москву прекратить атаки по Украине и согласиться на переговоры.

Китай официально декларирует нейтралитет, но на практике оказывает России значительную экономическую и дипломатическую поддержку, сохраняя активные контакты с Кремлем и избегая определения агрессора в войне.

Как сообщалось, 9 сентября войска РФ ударили авиабомбой по Яровой в Донецкой области во время выдачи пенсии: по меньшей мере 24 человека погибли, более 20 раненых.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пенсионерка из Яровой после российского авиаудара: "Некоторых людей разорвало пополам". ВИДЕО

Китай (3171) Донецкая область (10729) Краматорский район (668) Яровая (19)
