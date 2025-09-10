МИД Китая после атаки РФ на Яровую: "Все стороны" должны избегать эскалации
Китай призвал стороны российско-украинского конфликта избегать дальнейшей эскалации после авиаудара по поселку Яровая в Донецкой области, где погибли 24 мирных жителя.
Об этом заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, позиция Пекина заключается в том, что "только диалог и переговоры являются действенным способом урегулировать кризис". Китай призвал "все стороны" придерживаться трех принципов: не допустить расширения конфликта, избегать интенсификации боевых действий и воздерживаться от шагов, провоцирующих напряженность.
В то же время Линь Цзянь не ответил на вопрос, способен ли Китай вместе с другими странами Глобального Юга убедить Москву прекратить атаки по Украине и согласиться на переговоры.
Китай официально декларирует нейтралитет, но на практике оказывает России значительную экономическую и дипломатическую поддержку, сохраняя активные контакты с Кремлем и избегая определения агрессора в войне.
Как сообщалось, 9 сентября войска РФ ударили авиабомбой по Яровой в Донецкой области во время выдачи пенсии: по меньшей мере 24 человека погибли, более 20 раненых.
*********, ще ті хунхузи!!!
Получилось
Яка влада і народ, такі й наслідки!
- скажи хто твій дрюк і скажу - хто ти..
Ви розумієте який розрив позицій?