Готував удари РФ по енергооб’єктах у двох областях: СБУ затримала коригувальника на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині затримано російського агента, який коригував удари РФ по Кривому Рогу та Кіровоградській області.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Росіяни готували удари по енергооб’єктах, тому агент мав виявити локації української ППО.

"Ворожим поплічником виявився 39-річний мешканець Криворізького району, який шукав "виходи" на російських спецслужбістів через Телеграм-канали. Згодом його завербував співробітник військової контррозвідки фсб.

За завданням окупантів агент почав рейсовими автобусами об’їжджати місцевість, де намагався виявити радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ЗСУ. Крім цього, під час повітряних тривог зловмисник фіксував маршрути бойових чергувань мобільних вогневих груп, які потрапляли до його уваги", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Залишав GPS-трекери для наведення ударів РФ: СБУ затримала агента ФСБ у Дніпрі. ФОТО

Зібрані відомості чоловік надсилав куратору у вигляді фото українських об’єктів з їхніми координатами на гугл-картах.

СБУ затримала коригувальника з місцем проживання. Під час обшуків у нього вилучено смартфон, на якому він зберігав агентурну інформацію та контактував з куратором від ФСБ.

Наразі чоловіку повідомили про підозру у державній зраді. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Двоє підлітків намагалися підірвати житло українського захисника у Львові: їх завербувала РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж