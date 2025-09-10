Готовил удары РФ по энергообъектам в двух областях: СБУ задержала корректировщика в Днепропетровской области
На Днепропетровщине задержан российский агент, который корректировал удары РФ по Кривому Рогу и Кировоградской области.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Россияне готовили удары по энергообъектам, поэтому агент должен был обнаружить локации украинской ПВО.
"Вражеским пособником оказался 39-летний житель Криворожского района, который искал "выходы" на российских спецслужбистов через Телеграмм-каналы. Впоследствии его завербовал сотрудник военной контрразведки фсб.
По заданию оккупантов агент начал рейсовыми автобусами объезжать местность, где пытался обнаружить радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы ВСУ. Кроме этого, во время воздушных тревог злоумышленник фиксировал маршруты боевых дежурств мобильных огневых групп, которые попадали в его внимание", - говорится в сообщении.
Собранные сведения мужчина присылал куратору в виде фото украинских объектов с их координатами на гугл-картах.
СБУ задержала корректировщика по месту жительства. Во время обысков у него изъят смартфон, на котором он хранил агентурную информацию и контактировал с куратором от ФСБ.
Сейчас мужчине сообщили о подозрении в государственной измене. Он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
