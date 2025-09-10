Шмигаль і Рютте обговорили нагальні оборонні потреби та скоординували подальші дії
Міністр оборони України Денис Шмгаль провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Лондоні.
Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Виступ пана Рютте на зустрічі у форматі Рамштайн вкотре довів рішучість та непохитність НАТО в підтримці України. Вдячні за це", - йдеться в повідомленні.
Сторони обговорили нагальні оборонні потреби.
"Відзначив ефективність системи з підтримки України PURL, до якої долучилися вже 11 країн. Партнери розуміють, що кремль не збирається зупинятись. Тому необхідно посилювати допомогу Україні та збільшувати тиск на агресора. Скоординували наші подальші дії", - зазначив міністр.
Шмигаль також наголосив на ролі НАТО в налагодженні тісної координації між партнерами, зокрема у форматі Рамштайн.
"Розраховуємо на подальший розвиток співпраці та нарощування наших оборонних спроможностей", - додав він.
