Шмигаль і Рютте обговорили нагальні оборонні потреби та скоординували подальші дії

Міністр оборони України Денис Шмгаль провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Лондоні.

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Виступ пана Рютте на зустрічі у форматі Рамштайн вкотре довів рішучість та непохитність НАТО в підтримці України. Вдячні за це", - йдеться в повідомленні.

Сторони обговорили нагальні оборонні потреби.

"Відзначив ефективність системи з підтримки України PURL, до якої долучилися вже 11 країн. Партнери розуміють, що кремль не збирається зупинятись. Тому необхідно посилювати допомогу Україні та збільшувати тиск на агресора. Скоординували наші подальші дії", - зазначив міністр.

Також читайте: Чому нас має цікавити, що РФ думає про чиїсь війська в Україні? Це не Москві вирішувати, - Рютте

Шмигаль також наголосив на ролі НАТО в налагодженні тісної координації між партнерами, зокрема у форматі Рамштайн.

"Розраховуємо на подальший розвиток співпраці та нарощування наших оборонних спроможностей", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підсумки Рамштайну: "Отримано сигнал про те, що підтримка України триватиме та буде сильнішою", - Шмигаль. ФОТО