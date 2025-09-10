Шмыгаль и Рютте обсудили насущные оборонные потребности и скоординировали дальнейшие действия

Министр обороны Украины Денис Шмгаль провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Лондоне.

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале

"Выступление господина Рютте на встрече в формате Рамштайн в очередной раз доказало решимость и непоколебимость НАТО в поддержке Украины. Благодарны за это", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили насущные оборонные потребности.

"Отметил эффективность системы по поддержке Украины PURL, к которой присоединились уже 11 стран. Партнеры понимают, что кремль не собирается останавливаться. Поэтому необходимо усиливать помощь Украине и увеличивать давление на агрессора. Скоординировали наши дальнейшие действия", - отметил министр.

Шмыгаль также отметил роль НАТО в налаживании тесной координации между партнерами, в частности в формате Рамштайн.

"Рассчитываем на дальнейшее развитие сотрудничества и наращивание наших оборонных возможностей", - добавил он.

