Шмыгаль и Рютте обсудили насущные оборонные потребности и скоординировали дальнейшие действия
Министр обороны Украины Денис Шмгаль провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Лондоне.
Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Выступление господина Рютте на встрече в формате Рамштайн в очередной раз доказало решимость и непоколебимость НАТО в поддержке Украины. Благодарны за это", - говорится в сообщении.
Стороны обсудили насущные оборонные потребности.
"Отметил эффективность системы по поддержке Украины PURL, к которой присоединились уже 11 стран. Партнеры понимают, что кремль не собирается останавливаться. Поэтому необходимо усиливать помощь Украине и увеличивать давление на агрессора. Скоординировали наши дальнейшие действия", - отметил министр.
Шмыгаль также отметил роль НАТО в налаживании тесной координации между партнерами, в частности в формате Рамштайн.
"Рассчитываем на дальнейшее развитие сотрудничества и наращивание наших оборонных возможностей", - добавил он.
