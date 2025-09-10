2 051 5
Росіяни атакують Україну "шахедами", - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 10 вересня росіяни запустили по Україні "шахеди".
Про це інформують Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.
Рух ударних безпілотників
- Сумщина: БпЛА курсом на Полтавщину.
- Нові групи БпЛА повз Хотінь.
Оновлення щодо руху БпЛА
- Групи БпЛА з Сумщини на Чернігівщину/Полтавщину.
- БпЛА на сході Чернігівщини західним курсом.
- БпЛА з Полтавщини на Кременчук/Кіровоградщину.
- БпЛА з Полтавщини на Черкащину.
- Групи БпЛА з Дніпропетровщини на Кривий Ріг.
- БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.
- БпЛА повз Запоріжжя.
- БпЛА у напрямку Кропивницького.
- БпЛА з Кіровоградщини на Черкащину.
Якщо так далі піде, то к@ц@п@м і не потрібно буде воювати з польською авіацією.
Поляки, такими щоденними польотами, самі вичерпають ресурс двигунів.
А українці продовжують читати балаканину про наші найпотужніші безпілотники
Викладе новий відосік з "тренажерки" або сауни.
Розкаже людям про нові ракети, про безпілотники-перехоплювачі, про освітлені вулиці і шатли на Чонгар...
Упс🤔
Це ж було вже!
Як говорив один з Вовиних попередників.
А взагалі, "Путін скоро помре і все закінчиться".