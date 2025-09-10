УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11348 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників
2 051 5

Росіяни атакують Україну "шахедами", - Повітряні Сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 10 вересня росіяни запустили по Україні "шахеди".

Про це інформують Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Рух ударних безпілотників

  • Сумщина: БпЛА курсом на Полтавщину.
  • Нові групи БпЛА повз Хотінь.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • Групи БпЛА з Сумщини на Чернігівщину/Полтавщину.
  • БпЛА на сході Чернігівщини західним курсом.
  • БпЛА з Полтавщини на Кременчук/Кіровоградщину.
  • БпЛА з Полтавщини на Черкащину.
  • Групи БпЛА з Дніпропетровщини на Кривий Ріг.
  • БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.
  • БпЛА повз Запоріжжя.
  • БпЛА у напрямку Кропивницького.
  • БпЛА з Кіровоградщини на Черкащину.

Читайте: Глава МЗС Норвегії Ейде про атаку на Польщу: Росія випробовує НАТО

Автор: 

безпілотник (4837) Повітряні сили (3001) Шахед (1451) війна в Україні (6105)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Польща, пора піднімати літаки!
Якщо так далі піде, то к@ц@п@м і не потрібно буде воювати з польською авіацією.
Поляки, такими щоденними польотами, самі вичерпають ресурс двигунів.
показати весь коментар
10.09.2025 19:01 Відповісти
Щось час масованих атак все збільшується, вони відбуваються частіше
А українці продовжують читати балаканину про наші найпотужніші безпілотники
показати весь коментар
10.09.2025 19:15 Відповісти
Тому що ті шахеди в кацапляндії клепаються серійно і постійно нарощуються. До зими 500-600 на день буде звичайним явищем. Якщо кацапня почне по енерго долювати, то це пістець буде. Там куй, що встигнеш відновити, якщо кожні 24 години в одну точку гарантовано пару шахедів буде влітати.
показати весь коментар
10.09.2025 19:29 Відповісти
Зараз Олександрович всіх заспокоїть.
Викладе новий відосік з "тренажерки" або сауни.
Розкаже людям про нові ракети, про безпілотники-перехоплювачі, про освітлені вулиці і шатли на Чонгар...
Упс🤔
Це ж було вже!
Як говорив один з Вовиних попередників.
А взагалі, "Путін скоро помре і все закінчиться".
показати весь коментар
10.09.2025 19:27 Відповісти
 
 