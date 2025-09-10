РУС
Россияне атакуют Украину "шахедами", - Воздушные Силы (обновлено)

шахеди

Вечером 10 сентября россияне запустили по Украине "шахеды".

Об этом информируют Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.

Движение ударных беспилотников

  • Сумщина: БПЛА - курсом на Полтавщину.
  • Новые группы БПЛА мимо Хотыни.

Обновление о продвижении БПЛА

  • Группы БПЛА - из Сумщины на Черниговщину/Полтавщину.
  • БПЛА на востоке Черниговщины, западным курсом.
  • БПЛА из Полтавщины - на Кременчуг/Кировоградщину.
  • БПЛА из Полтавщины на Черкасщину.
  • Группы БПЛА из Днепропетровской области - на Кривой Рог.
  • БПЛА из Херсона - на Николаевщину.
  • БПЛА - мимо Запорожья.
  • БПЛА - в направлении Кропивницкого.
  • БПЛА - из Кировоградщины на Черкасщину.

Польща, пора піднімати літаки!
Якщо так далі піде, то к@ц@п@м і не потрібно буде воювати з польською авіацією.
Поляки, такими щоденними польотами, самі вичерпають ресурс двигунів.
10.09.2025 19:01 Ответить
Щось час масованих атак все збільшується, вони відбуваються частіше
А українці продовжують читати балаканину про наші найпотужніші безпілотники
10.09.2025 19:15 Ответить
Тому що ті шахеди в кацапляндії клепаються серійно і постійно нарощуються. До зими 500-600 на день буде звичайним явищем. Якщо кацапня почне по енерго долювати, то це пістець буде. Там куй, що встигнеш відновити, якщо кожні 24 години в одну точку гарантовано пару шахедів буде влітати.
10.09.2025 19:29 Ответить
Зараз Олександрович всіх заспокоїть.
Викладе новий відосік з "тренажерки" або сауни.
Розкаже людям про нові ракети, про безпілотники-перехоплювачі, про освітлені вулиці і шатли на Чонгар...
Упс🤔
Це ж було вже!
Як говорив один з Вовиних попередників.
А взагалі, "Путін скоро помре і все закінчиться".
10.09.2025 19:27 Ответить
 
 