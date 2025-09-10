2 188 5
Россияне атакуют Украину "шахедами", - Воздушные Силы (обновлено)
Вечером 10 сентября россияне запустили по Украине "шахеды".
Об этом информируют Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.
Движение ударных беспилотников
- Сумщина: БПЛА - курсом на Полтавщину.
- Новые группы БПЛА мимо Хотыни.
Обновление о продвижении БПЛА
- Группы БПЛА - из Сумщины на Черниговщину/Полтавщину.
- БПЛА на востоке Черниговщины, западным курсом.
- БПЛА из Полтавщины - на Кременчуг/Кировоградщину.
- БПЛА из Полтавщины на Черкасщину.
- Группы БПЛА из Днепропетровской области - на Кривой Рог.
- БПЛА из Херсона - на Николаевщину.
- БПЛА - мимо Запорожья.
- БПЛА - в направлении Кропивницкого.
- БПЛА - из Кировоградщины на Черкасщину.
Якщо так далі піде, то к@ц@п@м і не потрібно буде воювати з польською авіацією.
Поляки, такими щоденними польотами, самі вичерпають ресурс двигунів.
А українці продовжують читати балаканину про наші найпотужніші безпілотники
Викладе новий відосік з "тренажерки" або сауни.
Розкаже людям про нові ракети, про безпілотники-перехоплювачі, про освітлені вулиці і шатли на Чонгар...
Упс🤔
Це ж було вже!
Як говорив один з Вовиних попередників.
А взагалі, "Путін скоро помре і все закінчиться".