Зеленський про вторгення російських дронів на територію ЄС: "19 пакет санкцій стане найкращою відповіддю на дії РФ"

Після вчорашнього цілеспрямованого вторгнення 19 російських дронів на територію Євросоюзу 19-й пакет санкцій стане найкращою відповіддю на дії Росії. Наразі триває наповнення цього пакету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

"Пріоритети – це російський банківський сектор і банки в країнах, які продовжують торгувати з Росією, та інфраструктура тіньового флоту, яка наповнює бюджет російської війни: капітани суден, страховики, термінали, які використовуються для відвантаження нафти, та оператори ринку, які толерують російські схеми. Працюємо й проти різних схем обходу санкцій – готуємо спеціальний санкційний інструмент Європи, який обмежить доступ Росії до визначених критичних товарів. Також тривають консультації між Євросоюзом і Сполученими Штатами, щоб обʼєднати можливості санкційного тиску, зокрема проти заробітків від російських енергоресурсів", – резюмував президент.

Зеленський наголосив, що також триває робота над синхронізацією санкцій. Відомо, що від початку цього року запроваджено 44 пакети санкцій проти російських юридичних і фізичних осіб, які працюють на війну, та проти повʼязаних з ними осіб з інших країн. Серед них: обмеження проти російського ВПК, схем постачання критичних компонентів у Росію, заробітків російського бюджету, а також проти осіб, які пропагують війну чи поширюють російський вплив.

