Зеленский о вторжении российских дронов на территорию ЕС: "19 пакет санкций станет лучшим ответом на действия РФ"

После вчерашнего целенаправленного вторжения 19 российских дронов на территорию Евросоюза 19-й пакет санкций станет лучшим ответом на действия России. Сейчас продолжается наполнение этого пакета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

"Приоритеты - это российский банковский сектор и банки в странах, которые продолжают торговать с Россией, и инфраструктура теневого флота, которая наполняет бюджет российской войны: капитаны судов, страховщики, терминалы, которые используются для отгрузки нефти, и операторы рынка, которые терпят российские схемы. Работаем и против различных схем обхода санкций - готовим специальный санкционный инструмент Европы, который ограничит доступ России к определенным критическим товарам. Также продолжаются консультации между Евросоюзом и Соединенными Штатами, чтобы объединить возможности санкционного давления, в частности против заработков от российских энергоресурсов", - резюмировал президент.

Зеленский отметил, что также продолжается работа над синхронизацией санкций. Известно, что с начала этого года введено 44 пакета санкций против российских юридических и физических лиц, которые работают на войну, и против связанных с ними лиц из других стран. Среди них: ограничения против российского ВПК, схем поставки критических компонентов в Россию, заработков российского бюджета, а также против лиц, которые пропагандируют войну или распространяют российское влияние.

