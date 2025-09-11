Санкції працюють, Росія рухається до рецесії, - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає санкції проти Росії ефективними, оскільки її воєнна економіка забуксувала.

Про це він заявив під час брифінгу у Києві, передає Цензор.НЕТ.

"Можна з впевненістю сказати, що Україна хоче миру. Але Росія того не бажає. Ось що показали останні декілька днів. Україна підтримала припинення вогню на пропозицію США за підтримки Європи, але Росія це відхилила. Президент Зеленський хоче двосторонньої зустрічі з президентом Путіним, але президент Путін відмовився від цього", - зазначив він.

За словами Стубба, якщо проаналізувати ситуацію на полі бою, то Росія в усіх напрямках своїх - зазнає поразки.

"За 1000 днів вони просунулись менше ніж на 1% українською території. Ми всі знаємо, що плата за такий наступ перевищує розумні межі. ... Нам здається, що Росія хоче ескалації у цій війні, і ми бачили приклади цього вчора (йдеться про заліт російських дронів на територію Польщі. - Ред.)", - додав президент Фінляндії.

Він наголосив, що стратегія має полягати у двох напрямках: подальша військова, фінансова та політична підтримка України; збільшення тиску на Росію, зокрема санкційного.

"Санкції спрацьовують, російська економіка у дуже поганому стані. Інфляція та відсоткові ставки у понад 20%. Росія рухається до рецесії. Це означає, що воєнна економіка забуксувала. Ми далі маємо чинити тиск на російську економіку. Єдине, що розуміє Путін - це сила", - додав лідер Фінляндії.

