УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10222 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії
1 290 13

Санкції працюють, Росія рухається до рецесії, - Стубб

Стубб заявив про ефективність санкцій: економіка РФ забуксувала

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає санкції проти Росії ефективними, оскільки її воєнна економіка забуксувала.

Про це він заявив під час брифінгу у Києві, передає Цензор.НЕТ.

"Можна з впевненістю сказати, що Україна хоче миру. Але Росія того не бажає. Ось що показали останні декілька днів. Україна підтримала припинення вогню на пропозицію США за підтримки Європи, але Росія це відхилила. Президент Зеленський хоче двосторонньої зустрічі з президентом Путіним, але президент Путін відмовився від цього", - зазначив він.

За словами Стубба, якщо проаналізувати ситуацію на полі бою, то Росія в усіх напрямках своїх - зазнає поразки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські компанії готуються до подальшого падіння економіки, - ЦПД

"За 1000 днів вони просунулись менше ніж на 1% українською території. Ми всі знаємо, що плата за такий наступ перевищує розумні межі. ... Нам здається, що Росія хоче ескалації у цій війні, і ми бачили приклади цього вчора (йдеться про заліт російських дронів на територію Польщі. - Ред.)", - додав президент Фінляндії.

Він наголосив, що стратегія має полягати у двох напрямках: подальша військова, фінансова та політична підтримка України; збільшення тиску на Росію, зокрема санкційного.

"Санкції спрацьовують, російська економіка у дуже поганому стані. Інфляція та відсоткові ставки у понад 20%. Росія рухається до рецесії. Це означає, що воєнна економіка забуксувала. Ми далі маємо чинити тиск на російську економіку. Єдине, що розуміє Путін - це сила", - додав лідер Фінляндії.

Також читайте: Найсильніша гарантія безпеки - членство України в ЄС, - Стубб

Автор: 

росія (67646) санкції (12671) економіка (966) Стубб Александр (121)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
хєра собі забуксувала, по 600-700 шахедів запускають
показати весь коментар
11.09.2025 16:00 Відповісти
+3
Краще б ми так рухалися до рецессії, насипаючи кацапні по 800 дронів і 50 ракет кожні три дні...
показати весь коментар
11.09.2025 16:08 Відповісти
+2
Рухається до рецесії так само невпинно, як Україна рухається в НАТО.
показати весь коментар
11.09.2025 16:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хєра собі забуксувала, по 600-700 шахедів запускають
показати весь коментар
11.09.2025 16:00 Відповісти
Не по Фінляндії ж летять. А щоб так було й надалі, треба казати слова підбадьорювання.
показати весь коментар
11.09.2025 16:08 Відповісти
Рухається до рецесії так само невпинно, як Україна рухається в НАТО.
показати весь коментар
11.09.2025 16:03 Відповісти
Ось ці слова Стубба - розумного дядька - мають лунати з кожної праски і у нас, і особливо в кацапстані! Треба закинути листівки кацапам за лінію фронту з цими словами і призовом до орків здаватися в полон чи тікати з війська!
показати весь коментар
11.09.2025 16:04 Відповісти
Пересічні кацапи раби ху...ла і ні на що не впливають. Поке карлик не подохне, або на болотах признають офіційно, що воно здохло- нічого не поміняєтьця!
показати весь коментар
11.09.2025 16:09 Відповісти
Так, пуйло вони не вб'ють, але хоч менше будуть вірити у своє "вялічіє", їх близьку перемогу та продаватися за гроші в армію...
показати весь коментар
11.09.2025 16:22 Відповісти
Краще б ми так рухалися до рецессії, насипаючи кацапні по 800 дронів і 50 ракет кожні три дні...
показати весь коментар
11.09.2025 16:08 Відповісти
Видає бажане за дійсне - Китай рашку виручить
показати весь коментар
11.09.2025 16:12 Відповісти
ага-ага))
показати весь коментар
11.09.2025 16:16 Відповісти
Тампакс як завжди врятує ***** і Сосію від повного краху. Сша завжди рятують і вигодовують терористів і диктаторів а потім витрачають трильйони доларів щоб з ними все життя боротися. Бо війни це один із способів качати світові ринки на маніпуляціях яких наживаються ті хто на самій вершині
показати весь коментар
11.09.2025 16:19 Відповісти
вони туди рухаються останні 10 років..., не треба тішити себе ілюзіями..., у світи стоїть черга з тих, хто готовий врятувати рашку за будь яку ціну...
показати весь коментар
11.09.2025 16:24 Відповісти
Одни рассказывают что они там перевооружаются на триллионы другие что последний хер без соли уже вот вот доедать будут. Истина как известно посередине то есть талонов на хлеб явно нету у них и не будет но и натиск на фронте слабеет в силу экономических проблем и общей усталости армии
показати весь коментар
11.09.2025 16:27 Відповісти
Чим більша рецесія тим більше шахедів випускають, хто купив економіку?
показати весь коментар
11.09.2025 17:08 Відповісти
 
 