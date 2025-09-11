Санкции работают, Россия движется к рецессии, - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб считает санкции против России эффективными, поскольку ее военная экономика забуксовала.

Об этом он заявил во время брифинга в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Можно с уверенностью сказать, что Украина хочет мира. Но Россия этого не желает. Вот что показали последние несколько дней. Украина поддержала прекращение огня на предложение США при поддержке Европы, а Россия это отклонила. Президент Зеленский хочет двусторонней встречи с президентом Путиным, а президент Путин отказался от этого", - отметил он.

По словам Стубба, если проанализировать ситуацию на поле боя, то Россия по всем направлениям своих - терпит поражение.

"За 1000 дней они продвинулись менее чем на 1% украинской территории. Мы все знаем, что плата за такое наступление превышает разумные пределы. ... Нам кажется, что Россия хочет эскалации в этой войне, и мы видели примеры этого вчера (речь идет о залете российских дронов на территорию Польши. - Ред.)", - добавил президент Финляндии.

Он подчеркнул, что стратегия должна заключаться в двух направлениях: дальнейшая военная, финансовая и политическая поддержка Украины; увеличение давления на Россию, в частности санкционного.

"Санкции срабатывают, российская экономика в очень плохом состоянии. Инфляция и процентные ставки в более 20%. Россия движется к рецессии. Это означает, что военная экономика забуксовала. Мы дальше должны оказывать давление на российскую экономику. Единственное, что понимает Путин - это сила", - добавил лидер Финляндии.

