РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10017 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
1 495 15

Санкции работают, Россия движется к рецессии, - Стубб

Стубб заявил об эффективности санкций: экономика РФ забуксовала

Президент Финляндии Александр Стубб считает санкции против России эффективными, поскольку ее военная экономика забуксовала.

Об этом он заявил во время брифинга в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Можно с уверенностью сказать, что Украина хочет мира. Но Россия этого не желает. Вот что показали последние несколько дней. Украина поддержала прекращение огня на предложение США при поддержке Европы, а Россия это отклонила. Президент Зеленский хочет двусторонней встречи с президентом Путиным, а президент Путин отказался от этого", - отметил он.

По словам Стубба, если проанализировать ситуацию на поле боя, то Россия по всем направлениям своих - терпит поражение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские компании готовятся к дальнейшему падению экономики, - ЦПД

"За 1000 дней они продвинулись менее чем на 1% украинской территории. Мы все знаем, что плата за такое наступление превышает разумные пределы. ... Нам кажется, что Россия хочет эскалации в этой войне, и мы видели примеры этого вчера (речь идет о залете российских дронов на территорию Польши. - Ред.)", - добавил президент Финляндии.

Он подчеркнул, что стратегия должна заключаться в двух направлениях: дальнейшая военная, финансовая и политическая поддержка Украины; увеличение давления на Россию, в частности санкционного.

"Санкции срабатывают, российская экономика в очень плохом состоянии. Инфляция и процентные ставки в более 20%. Россия движется к рецессии. Это означает, что военная экономика забуксовала. Мы дальше должны оказывать давление на российскую экономику. Единственное, что понимает Путин - это сила", - добавил лидер Финляндии.

Также читайте: Самая сильная гарантия безопасности - членство Украины в ЕС, - Стубб

Автор: 

россия (97145) санкции (11819) экономика (3899) Стубб Александр (119)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
хєра собі забуксувала, по 600-700 шахедів запускають
показать весь комментарий
11.09.2025 16:00 Ответить
+4
Краще б ми так рухалися до рецессії, насипаючи кацапні по 800 дронів і 50 ракет кожні три дні...
показать весь комментарий
11.09.2025 16:08 Ответить
+3
Рухається до рецесії так само невпинно, як Україна рухається в НАТО.
показать весь комментарий
11.09.2025 16:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хєра собі забуксувала, по 600-700 шахедів запускають
показать весь комментарий
11.09.2025 16:00 Ответить
Не по Фінляндії ж летять. А щоб так було й надалі, треба казати слова підбадьорювання.
показать весь комментарий
11.09.2025 16:08 Ответить
у Фінляндії теж несолодко, цілі прикордонні міста вимирають.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:07 Ответить
Рухається до рецесії так само невпинно, як Україна рухається в НАТО.
показать весь комментарий
11.09.2025 16:03 Ответить
Ось ці слова Стубба - розумного дядька - мають лунати з кожної праски і у нас, і особливо в кацапстані! Треба закинути листівки кацапам за лінію фронту з цими словами і призовом до орків здаватися в полон чи тікати з війська!
показать весь комментарий
11.09.2025 16:04 Ответить
Пересічні кацапи раби ху...ла і ні на що не впливають. Поке карлик не подохне, або на болотах признають офіційно, що воно здохло- нічого не поміняєтьця!
показать весь комментарий
11.09.2025 16:09 Ответить
Так, пуйло вони не вб'ють, але хоч менше будуть вірити у своє "вялічіє", їх близьку перемогу та продаватися за гроші в армію...
показать весь комментарий
11.09.2025 16:22 Ответить
Краще б ми так рухалися до рецессії, насипаючи кацапні по 800 дронів і 50 ракет кожні три дні...
показать весь комментарий
11.09.2025 16:08 Ответить
Видає бажане за дійсне - Китай рашку виручить
показать весь комментарий
11.09.2025 16:12 Ответить
ага-ага))
показать весь комментарий
11.09.2025 16:16 Ответить
Тампакс як завжди врятує ***** і Сосію від повного краху. Сша завжди рятують і вигодовують терористів і диктаторів а потім витрачають трильйони доларів щоб з ними все життя боротися. Бо війни це один із способів качати світові ринки на маніпуляціях яких наживаються ті хто на самій вершині
показать весь комментарий
11.09.2025 16:19 Ответить
вони туди рухаються останні 10 років..., не треба тішити себе ілюзіями..., у світи стоїть черга з тих, хто готовий врятувати рашку за будь яку ціну...
показать весь комментарий
11.09.2025 16:24 Ответить
Одни рассказывают что они там перевооружаются на триллионы другие что последний хер без соли уже вот вот доедать будут. Истина как известно посередине то есть талонов на хлеб явно нету у них и не будет но и натиск на фронте слабеет в силу экономических проблем и общей усталости армии
показать весь комментарий
11.09.2025 16:27 Ответить
Чим більша рецесія тим більше шахедів випускають, хто купив економіку?
показать весь комментарий
11.09.2025 17:08 Ответить
Щоб не вважати, що він ідіот, йому приходиться вважати, що санкції працюють.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:33 Ответить
 
 