УКР
Новини Дрони-перехоплювачі
1 545 28

Для знищення 800 "шахедів" необхідно 1600 дронів - перехоплювачів, – Зеленський

зеленський

Для знищення 800 російських ударних БпЛА типу "Shahed" необхідно 1600 українських дронів перехоплювачів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На 800 шахедів на добу по Україні треба 1600 інтерсепторів (перехоплювачів – ред.) українських. Хоча б 500. Бо є і інша зброя, якою ми збиває шахеди. Вартість одного інтерсептора 3000 євро. Це відповідь, як зупинити шахеди", - сказав Зеленський.

На думку президента, щоб Росія не могла запускати 800 дронів, необхідно у відповідь відправити їй тисячу. Україна відповідає, але у 10 разів менше. Необхідно відповідати дзеркально, щоб РФ відчувала наслідки своєї війни, зазначив Зеленський.

Від партнерів необхідно, щоб вони допомогли фінансово, і ці рішення необхідно приймати сьогодні, додав він.

"Чому сьогодні? Відповідаємо. Ми збиваємо "шахеди" інтерсепторами. Вони вже реактивні, двигуни у нових дронів. Нам потрібні тепер вже нові інтерсептори, швидкі. Завтра вони (росіяни – ред.) знайдуть іншу зброю. Ми повинні відповідати дзеркально", - пояснив президент.

Читайте також: Росіяни змінюють конструкцію ударних дронів кожні два-три місяці. Ми змушені реагувати, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25460) ППО (3548) дрони (5506) Шахед (1493)
Топ коментарі
+13
показати весь коментар
12.09.2025 18:12 Відповісти
+12
Дрищ . а ти шашликами або асфальтом збивай.
показати весь коментар
12.09.2025 18:13 Відповісти
+12
Нові, швидкі, реактивні інтерсептори від зеленського.
Збивають всьо шо тока можна!
показати весь коментар
12.09.2025 18:26 Відповісти
показати весь коментар
12.09.2025 18:12 Відповісти
Дрищ . а ти шашликами або асфальтом збивай.
показати весь коментар
12.09.2025 18:13 Відповісти
Вчора ж Сирський розказував шо по ударах дронами з рашкою ми фіфті фіфті
показати весь коментар
12.09.2025 18:13 Відповісти
тут про перехоплювачі, Сирський казав про діп страйки

чи "какая разница" ?
показати весь коментар
12.09.2025 18:15 Відповісти
А для 1600 дронів, треба мільйон дерев. Треба ж їх з чогось збирати.
показати весь коментар
12.09.2025 18:13 Відповісти
Так роби, а не язиком матляй!
А нездатний, то стули хрипату пельку!
показати весь коментар
12.09.2025 18:15 Відповісти
Зараз пошукаю на антресолях.
показати весь коментар
12.09.2025 18:18 Відповісти
під ліжком подивись
показати весь коментар
12.09.2025 18:25 Відповісти
Під ліжком Фламінги складаю.
показати весь коментар
12.09.2025 18:37 Відповісти
Ти гля, навіть вміє рахувати...
показати весь коментар
12.09.2025 18:23 Відповісти
!!! Повітряна тривога !!!

Вся область

*шахеди
показати весь коментар
12.09.2025 18:23 Відповісти
Миколаївська
показати весь коментар
12.09.2025 18:27 Відповісти
Арихметик Перемоги!
показати весь коментар
12.09.2025 18:26 Відповісти
Нові, швидкі, реактивні інтерсептори від зеленського.
Збивають всьо шо тока можна!
показати весь коментар
12.09.2025 18:26 Відповісти
рабочий кабинет.
показати весь коментар
12.09.2025 19:20 Відповісти
Щось тебе Вова сьогодні забагато в інформаційному просторі 🤔
Маємо готуватися до хе🤬вих новин з фронту?
Чи знову, хтось з твого оточення "начудив"?
В неділю не забудь щось підписати або когось нагородити!
показати весь коментар
12.09.2025 18:34 Відповісти
..так він телеведучий президент! З ролі телеведучого ніяк не вийде. А коли починає брехати... то не зупинити...)))
показати весь коментар
12.09.2025 18:55 Відповісти
А якщо буде 1600 шахедів? Дайте Бубочке калькулятор.
показати весь коментар
12.09.2025 18:36 Відповісти
А для виготовлення літри горілки треба пів літри спирту.)
показати весь коментар
12.09.2025 18:38 Відповісти
Твой подельник, злостный стругатель дронья, миндич получил 30% всех денег выделенных на производство дронов в этом году. И де эти дроны перехватчики, которые якобы оно ваяет? А это 15 лярдов или 105 тыс. перехватчиков по 3000 евро.
показати весь коментар
12.09.2025 18:40 Відповісти
Дайте, дайте! Грошів а ми самі розберемося!
показати весь коментар
12.09.2025 18:49 Відповісти
та 20 мідрічей
показати весь коментар
12.09.2025 18:54 Відповісти
В нарколиги в дупі вода не затримується..
показати весь коментар
12.09.2025 19:12 Відповісти
Наркоша забув про "Фламіндічі", можна було б ще більше грошей у євролохів вимагати
показати весь коментар
12.09.2025 19:19 Відповісти
Мільярд нагріб на війні, так хоч ці 500 нехай оплатить.
показати весь коментар
12.09.2025 19:25 Відповісти
Так так: а з мільйона твоіх дронів - половина бракованих.
показати весь коментар
12.09.2025 19:30 Відповісти
Офіційно визнав, що всрався і забрехався.
показати весь коментар
12.09.2025 19:47 Відповісти
Та ладно, а Лазера то одного вистачить.Треба тільки колесики нові поставити і зарядне.
показати весь коментар
12.09.2025 21:09 Відповісти
 
 