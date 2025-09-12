Для знищення 800 "шахедів" необхідно 1600 дронів - перехоплювачів, – Зеленський

Для знищення 800 російських ударних БпЛА типу "Shahed" необхідно 1600 українських дронів перехоплювачів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На 800 шахедів на добу по Україні треба 1600 інтерсепторів (перехоплювачів – ред.) українських. Хоча б 500. Бо є і інша зброя, якою ми збиває шахеди. Вартість одного інтерсептора 3000 євро. Це відповідь, як зупинити шахеди", - сказав Зеленський.

На думку президента, щоб Росія не могла запускати 800 дронів, необхідно у відповідь відправити їй тисячу. Україна відповідає, але у 10 разів менше. Необхідно відповідати дзеркально, щоб РФ відчувала наслідки своєї війни, зазначив Зеленський.

Від партнерів необхідно, щоб вони допомогли фінансово, і ці рішення необхідно приймати сьогодні, додав він.

"Чому сьогодні? Відповідаємо. Ми збиваємо "шахеди" інтерсепторами. Вони вже реактивні, двигуни у нових дронів. Нам потрібні тепер вже нові інтерсептори, швидкі. Завтра вони (росіяни – ред.) знайдуть іншу зброю. Ми повинні відповідати дзеркально", - пояснив президент.

