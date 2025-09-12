Для уничтожения 800 "шахедов" необходимо 1600 дронов-перехватчиков, - Зеленский

Для уничтожения 800 российских ударных БпЛА типа "Shahed" необходимо 1600 украинских дронов перехватчиков.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На 800 шахедов в сутки по Украине надо 1600 интерсепторов (перехватчиков - ред.) украинских. Хотя бы 500. Потому что есть и другое оружие, которым мы сбиваем шахеды. Стоимость одного интерсептора 3000 евро. Это ответ, как остановить шахеды", - сказал Зеленский.

По мнению президента, чтобы Россия не могла запускать 800 дронов, необходимо в ответ отправить ей тысячу. Украина отвечает, но в 10 раз меньше. Необходимо отвечать зеркально, чтобы РФ чувствовала последствия своей войны, отметил Зеленский.

От партнеров необходимо, чтобы они помогли финансово, и эти решения необходимо принимать сегодня, добавил он.

"Почему сегодня? Отвечаем. Мы сбиваем "Шахеды" интерсепторами. Они уже реактивные, двигатели у новых дронов. Нам нужны теперь уже новые интерсепторы, быстрые. Завтра они (россияне - ред.) найдут другое оружие. Мы должны отвечать зеркально", - пояснил президент.

Читайте также: Россияне меняют конструкцию ударных дронов каждые два-три месяца. Мы вынуждены реагировать, - Зеленский