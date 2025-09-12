Зеленський та очільниця МЗС Британії Купер обговорили виробництво дронів-перехоплювачів
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою закордонних справ Великої Британії Іветт Купер, яка приїхала до України з першим на посаді візитом.
Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
"Детально обговорили актуальні питання: наступні кроки в межах Коаліції охочих і розробка гарантій безпеки з особливим акцентом на сильну українську армію, подальша оборонна підтримка, реалізація домовленості про виробництво у Великій Британії дронів-перехоплювачів, розроблених в Україні, посилення протиповітряної оборони та далекобійні можливості", - розповів Зеленський.
Глава держави подякував Великій Британії за сьогоднішній пакет санкцій проти Росії.
"Важливо й надалі розвивати цей тиск, щоб російська воєнна машина зрештою зупинилася. Вдячний і за фінансову підтримку України, а саме – за виділення 142 млн фунтів для підготовки до зими", - додав він.
