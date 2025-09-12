УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10281 відвідувач онлайн
Новини Дрони-перехоплювачі Індустрія дронів
437 6

Зеленський та очільниця МЗС Британії Купер обговорили виробництво дронів-перехоплювачів

Зеленський зустрівся з главою МЗС Британії Іветт Купер

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою закордонних справ Великої Британії Іветт Купер, яка приїхала до України з першим на посаді візитом.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Детально обговорили актуальні питання: наступні кроки в межах Коаліції охочих і розробка гарантій безпеки з особливим акцентом на сильну українську армію, подальша оборонна підтримка, реалізація домовленості про виробництво у Великій Британії дронів-перехоплювачів, розроблених в Україні, посилення протиповітряної оборони та далекобійні можливості", - розповів Зеленський.

Глава держави подякував Великій Британії за сьогоднішній пакет санкцій проти Росії.

"Важливо й надалі розвивати цей тиск, щоб російська воєнна машина зрештою зупинилася. Вдячний і за фінансову підтримку України, а саме – за виділення 142 млн фунтів для підготовки до зими", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для знищення 800 "шахедів" необхідно 1600 дронів - перехоплювачів, – Зеленський

Автор: 

Велика Британія (5769) Зеленський Володимир (25460) дрони (5506) Купер Іветт (2)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
12.09.2025 18:31 Відповісти
дроны будут перехватывать жидов, которые намериваются украсть
показати весь коментар
12.09.2025 18:41 Відповісти
Завдання рашиzzтів коyаєш- пhо нацків уже теж ******** цитує!!!
показати весь коментар
12.09.2025 19:39 Відповісти
А ще піди на новини з Сікорським- ПРработай тему "пшеків"
показати весь коментар
12.09.2025 19:40 Відповісти
А мали б обговорювати створення і виробництво аналогів Avenger або Skyranger. Але що в цьому тямить блазень?! Він пам'ятає, що великий шматок грошового пирога треба віддати поплічникам-аферистам.
показати весь коментар
12.09.2025 20:22 Відповісти
Міндіч уже ручки потирає
показати весь коментар
12.09.2025 20:44 Відповісти
 
 