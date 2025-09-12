Зеленский и глава МИД Великобритании Купер обсудили производство дронов-перехватчиков

Президент Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер, которая приехала в Украину с первым в должности визитом.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Подробно обсудили актуальные вопросы: следующие шаги в рамках Коалиции желающих и разработка гарантий безопасности с особым акцентом на сильную украинскую армию, дальнейшая оборонная поддержка, реализация договоренности о производстве в Великобритании дронов-перехватчиков, разработанных в Украине, усиление противовоздушной обороны и дальнобойные возможности", - рассказал Зеленский.

Глава государства поблагодарил Великобританию за сегодняшний пакет санкций против России.

"Важно и в дальнейшем развивать это давление, чтобы российская военная машина в конце концов остановилась. Благодарен и за финансовую поддержку Украины, а именно - за выделение 142 млн фунтов для подготовки к зиме", - добавил он.

