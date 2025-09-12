УКР
Посилення російських атак після саміту на Алясці демонструє, що Москва не бажає укладати мир, - Сікорський

Посилення російських атак після зустрічі президента США Дональда Трампа з очільником РФ Володимиром Путіним демонструє небажання Москви погоджуватися на припинення війни.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Посилення російських атак після саміту на Алясці з президентом Трампом демонструє, що Москва не бажає укладати мир, не бажає погоджуватися на припинення вогню, на яке Україна односторонньо та беззастережно погодилася. Це показує, хто хоче миру, а хто хоче продовжувати агресивну війну", – сказав очільник МЗС Польщі.

Сікорський додав, що під час проникнення дронів до Польщі, країна отримала лише уявлення, через що щотижня проходить Україна.

Також читайте: Сікорський - Трампу: Заліт російських дронів у Польщу не був помилкою

Глава МЗС висловив жаль, що Росія не бажає покласти край стражданням невинних людей, та запевнив, що підтримка України з боку Польщі залишається непохитною. Відтак його країна прагне розширити свою військову співпрацю з Україною, зокрема в оборонному секторі, через двостороннє фінансування, яке вже доступне, а також через інструмент Євросоюзу SAFE.

