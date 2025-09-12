Усиление российских атак после саммита на Аляске демонстрирует, что Москва не желает заключать мир, - Сикорский

Усиление российских атак после встречи президента США Дональда Трампа с главой РФ Владимиром Путиным демонстрирует нежелание Москвы соглашаться на прекращение войны.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Усиление российских атак после саммита на Аляске с президентом Трампом демонстрирует, что Москва не желает заключать мир, не желает соглашаться на прекращение огня, на которое Украина односторонне и безоговорочно согласилась. Это показывает, кто хочет мира, а кто хочет продолжать агрессивную войну", - сказал глава МИД Польши.

Сикорский добавил, что во время проникновения дронов в Польшу, страна получила лишь представление, через что еженедельно проходит Украина.

Также читайте: Сикорский - Трампу: Залет российских дронов в Польшу не был ошибкой

Глава МИД выразил сожаление, что Россия не желает положить конец страданиям невинных людей, и заверил, что поддержка Украины со стороны Польши остается непоколебимой. Поэтому его страна стремится расширить свое военное сотрудничество с Украиной, в частности в оборонном секторе, через двустороннее финансирование, которое уже доступно, а также через инструмент Евросоюза SAFE.