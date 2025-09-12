1 119 1
Росіяни запустили по Україні ударні дрони, - Повітряні сили
Ввечері 12 вересня російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Ворожі БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину ( Ніжинський р-н. Ударний БпЛА на Миколаївщині в південно-західному напрямку, - повідомлялося о 16:58.
Ударний БпЛА на півночі Херсонщини в південно-західному напрямку, - повідомлялося о 17:33.
Ворожі БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину (Вишгородський р-н), - повідомлялося о 18:50.
Ворожі БпЛА на Чернігівщині (Ніжинський р-н) курсом на південь. БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину, - повідомлялося о 19:36.
Підлога Маккартні
