Росіяни запустили по Україні ударні дрони, - Повітряні сили

Ввечері 12 вересня російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Ворожі БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину ( Ніжинський р-н. Ударний БпЛА на Миколаївщині в південно-західному напрямку, - повідомлялося о 16:58.

Ударний БпЛА на півночі Херсонщини в південно-західному напрямку, - повідомлялося о 17:33.

Ворожі БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину (Вишгородський р-н), - повідомлялося о 18:50.

Ворожі БпЛА на Чернігівщині (Ніжинський р-н) курсом на південь. БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину, - повідомлялося о 19:36.

Читайте також: РФ випустила по Україні 40 БпЛА, ППО знешкодила 33 цілі, - Повітряні сили