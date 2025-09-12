Россияне запустили по Украине ударные дроны, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 12 сентября российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Вражеские БпЛА на Сумщине курсом на Черниговщину (Нежинский р-н. Ударный БпЛА на Николаевщине в юго-западном направлении, - сообщалось в 16:58.

Ударный БпЛА на севере Херсонщины в юго-западном направлении, - сообщалось в 17:33.

Вражеские БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину (Вышгородский р-н), - сообщалось в 18:50.

Вражеские БпЛА на Черниговщине (Нежинский р-н) курсом на юг. БпЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину, - сообщалось в 19:36.

В 20:17 ВС сообщили:

ударные БпЛА на юге Харьковщины курсом на запад/юг;

группа ударных БпЛА в Херсонской области курсом на Николаевщину;

группа вражеских БПЛА в Черниговской области курсом на север;

вражеский БпЛА на Николаевщине в направлении Одесской области.

В 21:12 ВС сообщали:

ударные БпЛА на юге Харьковской области курсом на Днепропетровщину;

группа ударных БпЛА в Херсонской области курсом на запад;

группа вражеских БпЛА в Донецкой области курсом на север.

