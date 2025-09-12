РФ выпустила по Украине 40 БПЛА, ПВО обезвредила 33 цели, - Воздушные силы
В ночь на 12 сентября российские оккупанты выпустили по Украине 40 БпЛА различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Так, враг атаковал ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ.
Более 20 из 40 выпущенных БпЛА - "шахеды".
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
"По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 33 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, востоке и в центре страны", - говорится в сообщении.
Зафиксировано попадание 6 ударных БпЛА на 3 локациях.
