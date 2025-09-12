РФ випустила по Україні 40 БпЛА, ППО знешкодила 33 цілі, - Повітряні сили
У ніч на 12 вересня російські окупанти випустили по Україні 40 БпЛА різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Так, ворог атакував ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.
Понад 20 із 40 випущених БпЛА – "шахеди".
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 33 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, сході та в центрі країни", - йдеться в повідомленні.
Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА на 3 локаціях.
