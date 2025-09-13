На фронті відбулося 80 боєзіткнень, 29 ворожих атак відбито на Покровському напрямку, - Генштаб
Від початку доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 13 вересня, передає Цензор.НЕТ.
Удари по території України
Від російських артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів, зокрема Старикове, Рудак Сумської області.
Обстановка на Півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник один раз атакував позиції наших захисників. Сьогодні агресор завдав двох авіаударів, скинув сім керованих авіаційних бомб, здійснив 63 обстріли.
Обстановка на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім бойових зіткнень у районі Вовчанська, Амбарного, Фиголівки та в бік Хатнього, Одрадного.
На Куп’янському напрямку всього з початку доби ворог тричі йшов уперед на позиції наших захисників в напрямку Куп’янська та Петропавлівки, одне боєзіткнення досі триває.
Обстановка на Сході
На Лиманському напрямку сьогодні відбулося п’ять бойових зіткнень, два з яких ще продовжуються. Ворог атакував у районі населених пунктів Шандриголове, Колодязі та Зарічне.
На Сіверському напрямку противник здійснив сьогодні 13 атак у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку населених пунктів Ямпіль, Дронівка, чотири бойових зіткнення тривають дотепер.
На Краматорському напрямку наші захисники відбили одну атаку окупантів. Противник проводив наступальні дії, намагаючись просунутися в бік Ступочок.
Сили оборони вже зупинили дві ворожі атаки з чотирьох на Торецькому напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Клебан-Бик, Катеринівка та Полтавка.
На Покровському напрямку російські війська 34 рази намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Миколаївка, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Молодецьке та в напрямку Новопавлівки й Філії. Наші захисники вже відбили 29 атак.
Обстановка на Півдні
На Новопавлівському напрямку українські захисники відбивали 10 атак противника поблизу населених пунктів Олександроград, Тернове, Ольгівське та в бік Іванівки, чотири боєзіткнення досі тривають.
За даними Генштабу, на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційного удару по Залізничному.
На Придніпровському напрямку агресор провів дві марні атаки. Авіаудару зазнало Козацьке.
Зазначається, що на решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.
Противник заявив про заняття Новомиколаївки та зняв кадри демонстрації прапорів у її західній, центральній та східній частинах.
Бої тривають у районі населених пунктів Березове, Соснівка, Новоселівка та Толстой. В останньому російські війська роблять спроби просунутися до західної частини.
Покровський напрямок:
Тривають бої за північну частину Удачного (додана червона зона), у районі Леонтовичів та на південній околиці Покровська.
У напрямку Мирнограда, в районі Красного Лиману та у напрямку Родинського ситуація без істотних змін.
Костянтинівський напрямок:
На південний схід від Костянтинівки ЗСУ відбили атаку противника в центральній частині дачних ділянок. Враховуючи попередні атаки та нову на глибину до 3.6 км, російські війська прагнуть закрити «кишеню» біля каналу «Сіверський Донець - Донбас» та вирівняти лінію фронту у напрямку Предтечиного.
Під Неліпівкою та в районі Катеринівки ЗСУ також відбили кілька атак противника."