Генштаб підтвердив ураження Кірішського НПЗ: Зафіксовано вибухи та пожежу

Фото: Соцмережі

У ніч на 14 вересня 2025 року підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали удару по Кірішському нафтопереробному заводу у Ленінградській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, на НПЗ було зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються.

Кірішський НПЗ - один з найбільших нафтопереробних заводів в РФ. Цей об’єкт виробляє близько 80 найменувань нафтопродуктів, зокрема автомобільні бензини, дизель, авіаційне пальне тощо, й задіяний для забезпечення потреб збройних сил рф.

"Сили оборони України системно ведуть роботу, спрямовану на ослаблення військово-економічних спроможностей держави-агресора, зокрема щодо забезпечення окупаційних військ пальним, озброєнням та боєприпасами", - додають у Генштабі.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що дрони атакували нафтопереробний завод у Ленінградській області РФ.

Згодом стало відомо, що СБС спільно із ССО уразили один із найбільших НПЗ Росії - "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області.