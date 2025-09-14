Генштаб підтвердив ураження Кірішського НПЗ: Зафіксовано вибухи та пожежу
У ніч на 14 вересня 2025 року підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали удару по Кірішському нафтопереробному заводу у Ленінградській області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, на НПЗ було зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються.
Кірішський НПЗ - один з найбільших нафтопереробних заводів в РФ. Цей об’єкт виробляє близько 80 найменувань нафтопродуктів, зокрема автомобільні бензини, дизель, авіаційне пальне тощо, й задіяний для забезпечення потреб збройних сил рф.
"Сили оборони України системно ведуть роботу, спрямовану на ослаблення військово-економічних спроможностей держави-агресора, зокрема щодо забезпечення окупаційних військ пальним, озброєнням та боєприпасами", - додають у Генштабі.
Раніше російські ЗМІ повідомили, що дрони атакували нафтопереробний завод у Ленінградській області РФ.
Згодом стало відомо, що СБС спільно із ССО уразили один із найбільших НПЗ Росії - "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На НПЗ горіт бєнзін!
Я с вас, курящих образін,
Дурєю, Зін! " (с)
Приєднуюся!