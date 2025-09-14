УКР
Новини Атака дронів на регіони РФ
1 876 10

Генштаб підтвердив ураження Кірішського НПЗ: Зафіксовано вибухи та пожежу

НПЗ у Ленінградській області
Фото: Соцмережі

У ніч на 14 вересня 2025 року підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали удару по Кірішському нафтопереробному заводу у Ленінградській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, на НПЗ було зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються.

Кірішський НПЗ - один з найбільших нафтопереробних заводів в РФ. Цей об’єкт виробляє близько 80 найменувань нафтопродуктів, зокрема автомобільні бензини, дизель, авіаційне пальне тощо, й задіяний для забезпечення потреб збройних сил рф.

"Сили оборони України системно ведуть роботу, спрямовану на ослаблення військово-економічних спроможностей держави-агресора, зокрема щодо забезпечення окупаційних військ пальним, озброєнням та боєприпасами", - додають у Генштабі.

Також читайте: Три пекельні місяці для росіян: ССО за літо уразили 7 НПЗ, 3 аеродроми, 2 заводи на території РФ. ВIДЕО

Раніше російські ЗМІ повідомили, що дрони атакували нафтопереробний завод у Ленінградській області РФ.

Згодом стало відомо, що СБС спільно із ССО уразили один із найбільших НПЗ Росії - "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області. 

Автор: 

безпілотник (4861) Генштаб ЗС (7247) НПЗ (688) Удари по РФ (531)
показати весь коментар
14.09.2025 10:17 Відповісти
" Опять у вас, ти відішь, Зін?
На НПЗ горіт бєнзін!
Я с вас, курящих образін,
Дурєю, Зін! " (с)
показати весь коментар
14.09.2025 10:57 Відповісти
******* . Слава ЗСУ.
показати весь коментар
14.09.2025 10:17 Відповісти
Та ви поет
Приєднуюся!
показати весь коментар
14.09.2025 10:23 Відповісти
Величезний завод. За площею більше ніж ті кіріши.
показати весь коментар
14.09.2025 10:22 Відповісти
Вже знищені всі ворожі аеродроми, склади з ************, підприємства які випускають Шахеди, залишилось знищити тільки кілька ємностей з пальним....
показати весь коментар
14.09.2025 11:13 Відповісти
Думаю спроби були але там багато ппо. От фламінго туди б зайшов, якщо він існує звичайно..
показати весь коментар
14.09.2025 11:19 Відповісти
Ну тєбє там за парєбрєком віднєє, міл чєловєчек.
показати весь коментар
14.09.2025 11:20 Відповісти
Лише в європейській частині лаптєстану тих нпз до 30 штук. За Уралом підрахуй сам. Так що, не відомо чи прямо чи криво впливає на фінансування а ось емоції гарні викликає.
показати весь коментар
14.09.2025 11:25 Відповісти
 
 