Новости Атака дронов на регионы РФ
3 042

Генштаб подтвердил поражение Киришского НПЗ: зафиксированы взрывы и пожар

НПЗ в Ленинградской области
Фото: Соцмережі

В ночь на 14 сентября 2025 года подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, нанесли удар по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу в Ленинградской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, на НПЗ были зафиксированы взрывы и пожар. Результаты поражения уточняются.

Киришский НПЗ - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в РФ. Этот объект производит около 80 наименований нефтепродуктов, в том числе автомобильные бензины, дизель, авиационное топливо и т.д., и задействован для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ.

"Силы обороны Украины системно ведут работу, направленную на ослабление военно-экономических возможностей государства-агрессора, в частности по обеспечению оккупационных войск горючим, вооружением и боеприпасами", - добавляют в Генштабе.

Также читайте: Три адских месяца для россиян: ССО за лето поразили 7 НПЗ, 3 аэродрома, 2 завода на территории РФ. ВИДЕО

Ранее российские СМИ сообщили, что дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области РФ.

Впоследствии стало известно, что СБС совместно с ССО поразили один из крупнейших НПЗ России - "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области.

беспилотник (4246) Генштаб ВС (6942) НПЗ (296) Удары по РФ (525)
14.09.2025 10:17 Ответить
" Опять у вас, ти відішь, Зін?
На НПЗ горіт бєнзін!
Я с вас, курящих образін,
Дурєю, Зін! " (с)
14.09.2025 10:57 Ответить
******* . Слава ЗСУ.
14.09.2025 10:17 Ответить
Та ви поет
Приєднуюся!
14.09.2025 10:23 Ответить
Величезний завод. За площею більше ніж ті кіріши.
14.09.2025 10:22 Ответить
Вже знищені всі ворожі аеродроми, склади з ************, підприємства які випускають Шахеди, залишилось знищити тільки кілька ємностей з пальним....
14.09.2025 11:13 Ответить
Думаю спроби були але там багато ппо. От фламінго туди б зайшов, якщо він існує звичайно..
14.09.2025 11:19 Ответить
Ну тєбє там за парєбрєком віднєє, міл чєловєчек.
14.09.2025 11:20 Ответить
Лаптеногий, ти вже бачу зранку знищив свою ємкость з пальним...
14.09.2025 11:33 Ответить
Лише в європейській частині лаптєстану тих нпз до 30 штук. За Уралом підрахуй сам. Так що, не відомо чи прямо чи криво впливає на фінансування а ось емоції гарні викликає.
14.09.2025 11:25 Ответить
Все эти самогонные аппараты на болотах надо спалить к ****** во славу Украины.
14.09.2025 11:31 Ответить
Ніякого ефекту на війну це не дає.
14.09.2025 12:59 Ответить
це точно ! тому нафта в Світі і подорожала а в кацапії дефіцит бензину . дурні були союзники в Другу Світову що вибивали нафту в Рейха .
14.09.2025 14:02 Ответить
 
 