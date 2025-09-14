Генштаб подтвердил поражение Киришского НПЗ: зафиксированы взрывы и пожар
В ночь на 14 сентября 2025 года подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, нанесли удар по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу в Ленинградской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, на НПЗ были зафиксированы взрывы и пожар. Результаты поражения уточняются.
Киришский НПЗ - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в РФ. Этот объект производит около 80 наименований нефтепродуктов, в том числе автомобильные бензины, дизель, авиационное топливо и т.д., и задействован для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ.
"Силы обороны Украины системно ведут работу, направленную на ослабление военно-экономических возможностей государства-агрессора, в частности по обеспечению оккупационных войск горючим, вооружением и боеприпасами", - добавляют в Генштабе.
Ранее российские СМИ сообщили, что дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области РФ.
Впоследствии стало известно, что СБС совместно с ССО поразили один из крупнейших НПЗ России - "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области.
