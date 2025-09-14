Генштаб подтвердил поражение Киришского НПЗ: зафиксированы взрывы и пожар

Фото: Соцмережі

В ночь на 14 сентября 2025 года подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, нанесли удар по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу в Ленинградской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, на НПЗ были зафиксированы взрывы и пожар. Результаты поражения уточняются.

Киришский НПЗ - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в РФ. Этот объект производит около 80 наименований нефтепродуктов, в том числе автомобильные бензины, дизель, авиационное топливо и т.д., и задействован для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ.

"Силы обороны Украины системно ведут работу, направленную на ослабление военно-экономических возможностей государства-агрессора, в частности по обеспечению оккупационных войск горючим, вооружением и боеприпасами", - добавляют в Генштабе.

Также читайте: Три адских месяца для россиян: ССО за лето поразили 7 НПЗ, 3 аэродрома, 2 завода на территории РФ. ВИДЕО

Ранее российские СМИ сообщили, что дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области РФ.

Впоследствии стало известно, что СБС совместно с ССО поразили один из крупнейших НПЗ России - "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области.