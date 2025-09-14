РУС
Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области РФ: вспыхнул пожар

В ночь на воскресенье, 14 сентября 2025 года, украинские беспилотники атаковали Киришский НПЗ в Ленинградской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что три беспилотника в районе города Кириши были сбиты, однако их обломки вызвали пожар на территории предприятия. По его словам, пожар быстро потушили, жертв и пострадавших нет.

НПЗ в Ленинградской области
Фото: Соцсети

Киришский нефтеперерабатывающий завод считается одним из крупнейших в России и способен перерабатывать около 20 млн тонн нефти в год.

Киришский нефтеперерабатывающий завод считается одним из крупнейших в России и способен перерабатывать около 20 млн тонн нефти в год.

Больше информации на данный момент не известно.

Автор: 

беспилотник (4246) НПЗ (296) Удары по РФ (525)
+35
Птахи міністра енергетики Мадяра *******!
СЛАВА УКРАЇНІ!
14.09.2025 08:01 Ответить
+35
Коли на московіі щось горить , піднімається настрій
Бажано щоби палала вся расєя - заслужили 🔥🔥🔥
14.09.2025 08:02 Ответить
+20
Героям слава!!
14.09.2025 08:03 Ответить
Птахи міністра енергетики Мадяра *******!
СЛАВА УКРАЇНІ!
14.09.2025 08:01 Ответить
Героям слава!!
14.09.2025 08:03 Ответить
так Мадяр на своєму місці не дає кацапам за мерзнути .
14.09.2025 08:12 Ответить
... або навпаки!
14.09.2025 09:01 Ответить
пан Мадяр - король скаженої бензоколонки

.
14.09.2025 08:17 Ответить
Коли на московіі щось горить , піднімається настрій
Бажано щоби палала вся расєя - заслужили 🔥🔥🔥
14.09.2025 08:02 Ответить
Три безпілотника? Чому не два?
14.09.2025 08:06 Ответить
Гарна робота та новина-респект...
14.09.2025 08:07 Ответить
Мінімум сотню безпілотників треба відправляти туди, щоб нормально розгорілося.
14.09.2025 08:07 Ответить
навіщо все палити ?

для "нормальної" роботи рашиських НПЗ достатньо вивести з ладу колону первинної очистки нафти - тепер це знає навіть український пес 🐕 на вулиці.
14.09.2025 08:21 Ответить
І український кіт 🐈.
14.09.2025 09:02 Ответить
Вивели з ладу?
14.09.2025 09:30 Ответить
Так сотнями тих фанерних літачків й відправляють! Долітають одиниці...
Як на опешній помийці написали, все тому, що то Порошенко заблокував виробництво ракет. А бідна бубочка вже сьомий рік розблокувати не може.
А все ж то Порошенко винен...
14.09.2025 08:53 Ответить
Ракетами би винесли всі НПЗ+заводи наглухо. Як РФ нам. Ну хоть так. Віслюк ракетів не дає, тількі показує.
14.09.2025 08:08 Ответить
Що показує? мультики? І відро рожевої фарби...
14.09.2025 08:41 Ответить
.
Багато всякого є на малюнках...
.
14.09.2025 12:03 Ответить
А якщо їх ще й рожевою фарбою розмалювати... то таі відосики можна назнімати, сам Голвуд позаздрить...
14.09.2025 12:06 Ответить
Жертв і постраждалих нема ! В смислі всі згоріли до тла ?
14.09.2025 08:14 Ответить
Та я так думаю, що, якщо кацапи оголошують повітряну тривогу, то працівники кидають усе, і тікають, "світ за очі", з заводу... Нікому згоріть живцем, не хочеться...
14.09.2025 08:53 Ответить
Оце подарунок до дня нафтовика☺️
14.09.2025 08:16 Ответить
Палай-палай ясно,
Щоб ніколи не згасло!
14.09.2025 08:21 Ответить
За даними дослідницького центру CREA, опублікованими в серпні цього року, найбільшим покупцем російської нафти залишається Китай (на нього припадає 47% постачань), за яким слідує Індія (38%), а також Європейський Союз (6%) та Туреччина (6%).

При цьому Туреччина, яка входить до НАТО, є найбільшим покупцем російських нафтопродуктів (за даними CREA, на неї припадає 26% закупівель).
14.09.2025 08:24 Ответить
Гарно горить! А що горить, то не згниє!
14.09.2025 08:27 Ответить
14.09.2025 08:29 Ответить
14.09.2025 08:41 Ответить
14.09.2025 09:25 Ответить
Здимайтесь багаттями синії ночи,
Всі НПЗ в Параші Україна замочить.
Наближаєтся ера безпаливних років.
Всі по арбам та телегам!
Гасло руснявих смердючих скотів.
14.09.2025 09:26 Ответить
 
 