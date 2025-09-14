Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области РФ: вспыхнул пожар
В ночь на воскресенье, 14 сентября 2025 года, украинские беспилотники атаковали Киришский НПЗ в Ленинградской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.
Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что три беспилотника в районе города Кириши были сбиты, однако их обломки вызвали пожар на территории предприятия. По его словам, пожар быстро потушили, жертв и пострадавших нет.
Киришский нефтеперерабатывающий завод считается одним из крупнейших в России и способен перерабатывать около 20 млн тонн нефти в год.
Больше информации на данный момент не известно.
Топ комментарии
+35 Neo Matrix
показать весь комментарий14.09.2025 08:01 Ответить Ссылка
+35 Amber
показать весь комментарий14.09.2025 08:02 Ответить Ссылка
+20 Amber
показать весь комментарий14.09.2025 08:03 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
СЛАВА УКРАЇНІ!
.
Бажано щоби палала вся расєя - заслужили 🔥🔥🔥
для "нормальної" роботи рашиських НПЗ достатньо вивести з ладу колону первинної очистки нафти - тепер це знає навіть український пес 🐕 на вулиці.
Як на опешній помийці написали, все тому, що то Порошенко заблокував виробництво ракет. А бідна бубочка вже сьомий рік розблокувати не може.
А все ж то Порошенко винен...
Багато всякого є на малюнках...
.
Щоб ніколи не згасло!
При цьому Туреччина, яка входить до НАТО, є найбільшим покупцем російських нафтопродуктів (за даними CREA, на неї припадає 26% закупівель).
Всі НПЗ в Параші Україна замочить.
Наближаєтся ера безпаливних років.
Всі по арбам та телегам!
Гасло руснявих смердючих скотів.