Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области РФ: вспыхнул пожар

В ночь на воскресенье, 14 сентября 2025 года, украинские беспилотники атаковали Киришский НПЗ в Ленинградской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что три беспилотника в районе города Кириши были сбиты, однако их обломки вызвали пожар на территории предприятия. По его словам, пожар быстро потушили, жертв и пострадавших нет.

Фото: Соцсети

Киришский нефтеперерабатывающий завод считается одним из крупнейших в России и способен перерабатывать около 20 млн тонн нефти в год.

Больше информации на данный момент не известно.