УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7843 відвідувача онлайн
Новини Фото Атака дронів на регіони РФ
7 221 25

Дрони атакували нафтопереробний завод у Ленінградській області РФ: спалахнула пожежа. ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти неділі, 14 вересня 2025 року, українські безпілотники атакували Кіришський НПЗ у Ленінградській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

Губернатор Олександр Дрозденко повідомив, що три безпілотники у районі міста Кіриші були збиті, проте їхні уламки спричинили пожежу на території підприємства. За його словами, пожежу швидко загасили, жертв і постраждалих немає.

НПЗ у Ленінградській області
Фото: Соцмережі

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три пекельні місяці для росіян: ССО за літо уразили 7 НПЗ, 3 аеродроми, 2 заводи на території РФ. ВIДЕО

Кіришський нафтопереробний завод вважається одним із найбільших у Росії і здатний переробляти близько 20 млн тонн нафти на рік.

Більше інформації на цю хвилину невідомо.

Автор: 

безпілотник (4861) НПЗ (688) Удари по РФ (531)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+31
Коли на московіі щось горить , піднімається настрій
Бажано щоби палала вся расєя - заслужили 🔥🔥🔥
показати весь коментар
14.09.2025 08:02 Відповісти
+29
Птахи міністра енергетики Мадяра *******!
СЛАВА УКРАЇНІ!
показати весь коментар
14.09.2025 08:01 Відповісти
+16
Героям слава!!
показати весь коментар
14.09.2025 08:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Птахи міністра енергетики Мадяра *******!
СЛАВА УКРАЇНІ!
показати весь коментар
14.09.2025 08:01 Відповісти
Героям слава!!
показати весь коментар
14.09.2025 08:03 Відповісти
так Мадяр на своєму місці не дає кацапам за мерзнути .
показати весь коментар
14.09.2025 08:12 Відповісти
... або навпаки!
показати весь коментар
14.09.2025 09:01 Відповісти
пан Мадяр - король скаженої бензоколонки

.
показати весь коментар
14.09.2025 08:17 Відповісти
Коли на московіі щось горить , піднімається настрій
Бажано щоби палала вся расєя - заслужили 🔥🔥🔥
показати весь коментар
14.09.2025 08:02 Відповісти
Три безпілотника? Чому не два?
показати весь коментар
14.09.2025 08:06 Відповісти
Гарна робота та новина-респект...
показати весь коментар
14.09.2025 08:07 Відповісти
Мінімум сотню безпілотників треба відправляти туди, щоб нормально розгорілося.
показати весь коментар
14.09.2025 08:07 Відповісти
навіщо все палити ?

для "нормальної" роботи рашиських НПЗ достатньо вивести з ладу колону первинної очистки нафти - тепер це знає навіть український пес 🐕 на вулиці.
показати весь коментар
14.09.2025 08:21 Відповісти
І український кіт 🐈.
показати весь коментар
14.09.2025 09:02 Відповісти
Вивели з ладу?
показати весь коментар
14.09.2025 09:30 Відповісти
Так сотнями тих фанерних літачків й відправляють! Долітають одиниці...
Як на опешній помийці написали, все тому, що то Порошенко заблокував виробництво ракет. А бідна бубочка вже сьомий рік розблокувати не може.
А все ж то Порошенко винен...
показати весь коментар
14.09.2025 08:53 Відповісти
Ракетами би винесли всі НПЗ+заводи наглухо. Як РФ нам. Ну хоть так. Віслюк ракетів не дає, тількі показує.
показати весь коментар
14.09.2025 08:08 Відповісти
Що показує? мультики? І відро рожевої фарби...
показати весь коментар
14.09.2025 08:41 Відповісти
Жертв і постраждалих нема ! В смислі всі згоріли до тла ?
показати весь коментар
14.09.2025 08:14 Відповісти
Та я так думаю, що, якщо кацапи оголошують повітряну тривогу, то працівники кидають усе, і тікають, "світ за очі", з заводу... Нікому згоріть живцем, не хочеться...
показати весь коментар
14.09.2025 08:53 Відповісти
Оце подарунок до дня нафтовика☺️
показати весь коментар
14.09.2025 08:16 Відповісти
Палай-палай ясно,
Щоб ніколи не згасло!
показати весь коментар
14.09.2025 08:21 Відповісти
За даними дослідницького центру CREA, опублікованими в серпні цього року, найбільшим покупцем російської нафти залишається Китай (на нього припадає 47% постачань), за яким слідує Індія (38%), а також Європейський Союз (6%) та Туреччина (6%).

При цьому Туреччина, яка входить до НАТО, є найбільшим покупцем російських нафтопродуктів (за даними CREA, на неї припадає 26% закупівель).
показати весь коментар
14.09.2025 08:24 Відповісти
Гарно горить! А що горить, то не згниє!
показати весь коментар
14.09.2025 08:27 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2025 08:29 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2025 08:41 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2025 09:25 Відповісти
Здимайтесь багаттями синії ночи,
Всі НПЗ в Параші Україна замочить.
Наближаєтся ера безпаливних років.
Всі по арбам та телегам!
Гасло руснявих смердючих скотів.
показати весь коментар
14.09.2025 09:26 Відповісти
 
 