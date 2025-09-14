Дрони атакували нафтопереробний завод у Ленінградській області РФ: спалахнула пожежа. ВІДЕО+ФОТО
У ніч проти неділі, 14 вересня 2025 року, українські безпілотники атакували Кіришський НПЗ у Ленінградській області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.
Губернатор Олександр Дрозденко повідомив, що три безпілотники у районі міста Кіриші були збиті, проте їхні уламки спричинили пожежу на території підприємства. За його словами, пожежу швидко загасили, жертв і постраждалих немає.
Кіришський нафтопереробний завод вважається одним із найбільших у Росії і здатний переробляти близько 20 млн тонн нафти на рік.
Більше інформації на цю хвилину невідомо.
СЛАВА УКРАЇНІ!
.
Бажано щоби палала вся расєя - заслужили 🔥🔥🔥
для "нормальної" роботи рашиських НПЗ достатньо вивести з ладу колону первинної очистки нафти - тепер це знає навіть український пес 🐕 на вулиці.
Як на опешній помийці написали, все тому, що то Порошенко заблокував виробництво ракет. А бідна бубочка вже сьомий рік розблокувати не може.
А все ж то Порошенко винен...
Щоб ніколи не згасло!
При цьому Туреччина, яка входить до НАТО, є найбільшим покупцем російських нафтопродуктів (за даними CREA, на неї припадає 26% закупівель).
Всі НПЗ в Параші Україна замочить.
Наближаєтся ера безпаливних років.
Всі по арбам та телегам!
Гасло руснявих смердючих скотів.