Дрони атакували нафтопереробний завод у Ленінградській області РФ: спалахнула пожежа. ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти неділі, 14 вересня 2025 року, українські безпілотники атакували Кіришський НПЗ у Ленінградській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

Губернатор Олександр Дрозденко повідомив, що три безпілотники у районі міста Кіриші були збиті, проте їхні уламки спричинили пожежу на території підприємства. За його словами, пожежу швидко загасили, жертв і постраждалих немає.

Фото: Соцмережі

Кіришський нафтопереробний завод вважається одним із найбільших у Росії і здатний переробляти близько 20 млн тонн нафти на рік.

Більше інформації на цю хвилину невідомо.