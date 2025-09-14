СБС совместно с ССО поразили один из крупнейших НПЗ России - "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области. ВИДЕО

СБС поразили один из крупнейших НПЗ России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Сил беспилотных систем.

В ночь на 14 сентября операторы 14-го отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем совместно с подразделениями Сил специальных операций нанесли успешный удар по второму по мощности нефтеперерабатывающему заводу России - "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области.

#DeepStrike осуществлен на расстоянии более 800 км от государственной границы Украины.

"Киришинефтеоргсинтез" является основным поставщиком нефтепродуктов для Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Его мощность переработки превышает 20 млн тонн нефти в год, что делает это предприятие вторым по величине НПЗ в стране после Омского завода.

Предприятие выпускает около 80 видов нефтепродуктов, в том числе бензины, дизельное топливо, мазуты и авиационное реактивное топливо, и напрямую привлечено к обеспечению нефтепродуктами российской армии.

В результате удара дронов на территории предприятия возник масштабный пожар, что подтверждается данными спутникового мониторинга NASA FIRMS. Результаты поражения уточняются.

"Силы беспилотных систем последовательно снижают способности рф обеспечивать свои войска горючим и продолжать войну против Украины", - отметили в СБС.

