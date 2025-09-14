СБС совместно с ССО поразили один из крупнейших НПЗ России - "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области. ВИДЕО

РУС
СБС совместно с ССО поразили один из крупнейших НПЗ России - "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области.

СБС поразили один из крупнейших НПЗ России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Сил беспилотных систем.

В ночь на 14 сентября операторы 14-го отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем совместно с подразделениями Сил специальных операций нанесли успешный удар по второму по мощности нефтеперерабатывающему заводу России - "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области.

#DeepStrike осуществлен на расстоянии более 800 км от государственной границы Украины.

"Киришинефтеоргсинтез" является основным поставщиком нефтепродуктов для Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Его мощность переработки превышает 20 млн тонн нефти в год, что делает это предприятие вторым по величине НПЗ в стране после Омского завода.

Также смотрите: Три адских месяца для россиян: ССО за лето поразили 7 НПЗ, 3 аэродрома, 2 завода на территории РФ. ВИДЕО

Предприятие выпускает около 80 видов нефтепродуктов, в том числе бензины, дизельное топливо, мазуты и авиационное реактивное топливо, и напрямую привлечено к обеспечению нефтепродуктами российской армии.

В результате удара дронов на территории предприятия возник масштабный пожар, что подтверждается данными спутникового мониторинга NASA FIRMS. Результаты поражения уточняются.

"Силы беспилотных систем последовательно снижают способности рф обеспечивать свои войска горючим и продолжать войну против Украины", - отметили в СБС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ново-Уфимский НПЗ загорелся в российском Башкортостане после атаки беспилотников. ВИДЕО

+17
Ну ще з десяток "контрольних в голову" і "пацієнт" остаточно здохне.
14.09.2025 09:33
+16
бо міндічі в спарці з відомими "волонтерами" пиляють бабло на дронах, тому так виходить, що грошей вистачило на три дрона.
14.09.2025 09:45
+15
Якби не "міндічі", то ми б зараз читали не уразили а знищили.
14.09.2025 09:51
14.09.2025 09:33
Все ще не вдається перекрити експорт мазуту з новоросійська.
Без відгрузки мазуту - заводи зупиняються автоматично - мазут - побічний продукт нафтопереробки.
Це буде контрольний в голову.
14.09.2025 11:36
По НПЗ було запущено всього декілька дронів. Не розумію чому не атакувати всі рашистські НПЗ одночасно? А то вибивання по одному НПЗ на тиждень виглядає як прививка
14.09.2025 09:41
14.09.2025 09:45
14.09.2025 09:51
Вони запускають, але багато не долітає бо збивають, якість безпілотників бажає кращого, попил бабла як завжди....
14.09.2025 09:52
сккка... бісять такі коментатори
ППО збіває майже ВСЕ і супер вафлю росії - кінжал навіть
Думаєш на кінжалах ліліпутін бабло распіліл?
Те що копієчні кукурузники пролітають 800 кілометрів і вражають цілі - це вже дорогого варте.
14.09.2025 11:40
Ти бачиш лише вдалі операції.
На кацапах є теж ппо і не всі дрони долітають.
14.09.2025 11:37
"І не холодно..."
14.09.2025 09:48
В них вже заморозки напевно..а за сушняк нарубаний саджають))
14.09.2025 10:01
"а за сушняк нарубаний саджають" - а у нас? https://censor.net/biz/news/3518450/u_sluzi_narodu_prokomentuvaly_kryminalnu_vidpovidalnist_za_zberigannya_drov
14.09.2025 10:24
От тільки на них і надія - на наших військових. Так тримати!👍🙏🇺🇦
14.09.2025 09:54
Слава Воїнам ЗСУ
14.09.2025 10:04
по масквє! треба бити по масквє!!!!
14.09.2025 10:10
Братья из Суоми тоже могут пулять по тому заводу и не только и говорить, шо то не они... а нашим конечно респект!
14.09.2025 10:30
Круто, молодці!
14.09.2025 10:32
Я так розумію що це не фламінго, а якийсь бобер !
14.09.2025 10:53
Яка чудова ранкова новина !
14.09.2025 10:55
Це саме те, що треба! Лише знищення або масові пошкодження кацапських нпз можуть зупинити війну або навіть призвести до перевороту на сосії.
14.09.2025 11:51
Туфта повна ..СБУ і Цензор не знає мабуть що самий жирний кабан це Омський НПЗ .. Туди ще ніразу не прилітало за три роки ..
14.09.2025 12:06
І що з Омська будуть везти паливо в ту ж Ленінградську обл.,таки повна туфта.
14.09.2025 13:12
Його потужність переробки перевищує 20 млн тонн нафти на рік, що робить це підприємство другим за величиною НПЗ у країні після Омського заводу. Джерело: https://censor.net/ua/v3573989
14.09.2025 13:40
гори-гори ясно,чтоби не погасло
14.09.2025 13:20
 
 