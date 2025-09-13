Ново-Уфимский НПЗ загорелся в российском Башкортостане после атаки беспилотников. ВИДЕО

После атаки украинских ударных дронов начался пожар на Ново-Уфимском НПЗ в российском Башкортостане.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы видеозаписи, на которых запечатлен пожар.

"В Башкортостане ударными БПЛА был поражен Ново-Уфимский НПЗ, на месте начался пожар", - говорится в комментарии к публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

