Ново-Уфимский НПЗ загорелся в российском Башкортостане после атаки беспилотников. ВИДЕО
После атаки украинских ударных дронов начался пожар на Ново-Уфимском НПЗ в российском Башкортостане.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы видеозаписи, на которых запечатлен пожар.
"В Башкортостане ударными БПЛА был поражен Ново-Уфимский НПЗ, на месте начался пожар", - говорится в комментарии к публикации.
Внимание! Ненормативная лексика!
в критичній ситуації будуть возити бензин з китаю залізницею
Також інші шляхи постачання ще потпібно буде прокласти.
І на сьогодні, вибивання паливної інфраструктури - найбільш дієві " санкції"
Злодюг-злодійських
Вбиваймо без жалю!
Птахам Мадяра всеукраїнський RESPEKT!
...слова восхищения и возмущения - одни и те же...".