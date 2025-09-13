РУС
Ново-Уфимский НПЗ загорелся в российском Башкортостане после атаки беспилотников. ВИДЕО

После атаки украинских ударных дронов начался пожар на Ново-Уфимском НПЗ в российском Башкортостане.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы видеозаписи, на которых запечатлен пожар.

"В Башкортостане ударными БПЛА был поражен Ново-Уфимский НПЗ, на месте начался пожар", - говорится в комментарии к публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия преуменьшает влияние украинских атак на возникновение дефицита бензина в стране, - ISW

Топ комментарии
+14
Отож! Вразили всього 17%. Мало. Ще 83%, а це ще багато роботи.
показать весь комментарий
13.09.2025 16:13 Ответить
+8
Башкири з вогнем граються
показать весь комментарий
13.09.2025 16:06 Ответить
+8
Ніколи не думав, що у москалів стільки цих заводів.
показать весь комментарий
13.09.2025 16:07 Ответить
UralBomber

.
показать весь комментарий
13.09.2025 16:29 Ответить
Деньги есть-Уфа гуляем,денег нет-Чишма сидим !!))
показать весь комментарий
13.09.2025 16:54 Ответить
враженням НПЗ можна ускладнити життя кацапії, але не паралізувати.

в критичній ситуації будуть возити бензин з китаю залізницею

.
показать весь комментарий
13.09.2025 16:35 Ответить
Зпросто! Розмір ********** робить паливо стратегічно важливим ресурсом. підвищення ціни на безнзин та дізель суттєво вплина на всі ціни в країні, а вартість доставки зросте, швидкість зменшиться, виробництво ВПК також.
показать весь комментарий
13.09.2025 16:43 Ответить
Ага. І багато рашисти залізницею навозять бензину за десятки тисяч кілометрів? Сосія зараз воює тільки завдяки тому що продає китаю нафту. І то економіка Сосії на ладан дихає. Представ що буде з економікою Сосії коли їй доведеться купувати бензин в китаї.
показать весь комментарий
13.09.2025 16:43 Ответить
Хай везуть. Європейську частину росії з азіатською з'єднують лише 3 або 4 залізничні колії. А через Уральські гори ті колії йдуть через тунелі.
показать весь комментарий
13.09.2025 16:43 Ответить
2 колії-південна-Челябінськ,північна-Свердловськ !!))
показать весь комментарий
13.09.2025 16:56 Ответить
А за Омськом взагалі одна-Транссіб !!))
показать весь комментарий
13.09.2025 16:59 Ответить
Не пиши чепухи. Має значення ураження заводів у європейській частині рф. " завозити" можна хоч із марсу питання у об'ємах і логістиці. Залізниця рф вже працює з перевантаженням, і пропускна спроможність для забезпечення європейської частини рф і війни занад то мала.
Також інші шляхи постачання ще потпібно буде прокласти.
І на сьогодні, вибивання паливної інфраструктури - найбільш дієві " санкції"
показать весь комментарий
13.09.2025 17:07 Ответить
на 8 вересня вражено було 24% - тобто з цим вже кожен четвертий ...
показать весь комментарий
13.09.2025 17:05 Ответить
На ********** близько 30 НПЗ
показать весь комментарий
13.09.2025 16:09 Ответить
80
показать весь комментарий
13.09.2025 16:17 Ответить
різної потужності і географії - переважна більшість потужностей в європейській частині рашки - там де споживачі.

.
показать весь комментарий
13.09.2025 16:37 Ответить
Мабуть щось слабеньке долетіло. Точно не "Фламінго"...
показать весь комментарий
13.09.2025 16:09 Ответить
Ще б до Омська додітили!
показать весь комментарий
13.09.2025 16:10 Ответить
Вбиваймо цю русню
Злодюг-злодійських
Вбиваймо без жалю!

Птахам Мадяра всеукраїнський RESPEKT!
показать весь комментарий
13.09.2025 16:19 Ответить
Ну і де наші Фламінго?
показать весь комментарий
13.09.2025 16:20 Ответить
"Повернення Салавата Юлаєва" - 1-а серія.
показать весь комментарий
13.09.2025 16:23 Ответить
Добре, малувато, але приємно...
показать весь комментарий
13.09.2025 16:28 Ответить
красиве
показать весь комментарий
13.09.2025 16:31 Ответить
Чомусь ніразу не показали щоб по НПЗ вдарили наші хвальоні Фламінго. Там би пів заводу зразу вітром здуло б і не було б вже чого ремонтувати.
показать весь комментарий
13.09.2025 16:45 Ответить
Ми ж не знаємо, що напишуть у звіті, може, буде написано, що дві "фламінго" влучили або три - секретна інформація
показать весь комментарий
13.09.2025 16:57 Ответить
Минус один.
показать весь комментарий
13.09.2025 16:49 Ответить
"Русский язык - самый универсальный язык в мире! Даже слова восхищения и возмущения - одни и те же...".
показать весь комментарий
13.09.2025 17:07 Ответить
А насос їй не сподобався .
показать весь комментарий
13.09.2025 17:21 Ответить
Так може навпаки - сподобався ?
...слова восхищения и возмущения - одни и те же...".
показать весь комментарий
13.09.2025 17:34 Ответить
А чого Ви ще чекали від нащадків Шарікова? В цьму вся краса і велич "вялікова и магучіва"
показать весь комментарий
13.09.2025 17:43 Ответить
 
 