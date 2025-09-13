УКР
Ново-Уфимський НПЗ загорівся у російському Башкортостані після атаки безпілотників. ВIДЕО

Після атаки українських ударних дронів розпочалася пожежа на Ново-Уфимському НПЗ у російському Башкортостані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковані відеозаписи, на яких зафільмована пожежа.

"В Башкортостані ударними БПЛА було уражено Ново-Уфимський НПЗ, на місці почалась пожежа", - йдеться у коментарі до публікації.

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія применшує вплив українських атак на виникнення дефіциту бензину в країні, – ISW

безпілотник (4856) НПЗ (688) пожежа (4419) знищення (8214)
Топ коментарі
+18
Отож! Вразили всього 17%. Мало. Ще 83%, а це ще багато роботи.
показати весь коментар
13.09.2025 16:13 Відповісти
+11
Башкири з вогнем граються
показати весь коментар
13.09.2025 16:06 Відповісти
+10
Ніколи не думав, що у москалів стільки цих заводів.
показати весь коментар
13.09.2025 16:07 Відповісти
UralBomber

.
показати весь коментар
13.09.2025 16:29 Відповісти
Деньги есть-Уфа гуляем,денег нет-Чишма сидим !!))
показати весь коментар
13.09.2025 16:54 Відповісти
Правильно буде - башкорти.
''башкири'' - то москалізм.
показати весь коментар
13.09.2025 17:52 Відповісти
З часів Чінгізхана - монголи були монголами татари татарами башкири башкирами - шо помінялося?
показати весь коментар
13.09.2025 18:00 Відповісти
Це так вчили в москальських і совкових школах - москалі взагалі звикли майже усі назви націй і країн переінакшувати.
Свій збочений підхід до назв вони насаджували окупованим народам:
- Українців називали малоросами або хохлами.
- Киримли - кримськими татарами.
- картвелів - грузинами.
- азербайджанців - кавказькими татарами.
- фінів-суомі - чухонцями.
- саха - якутами
- башкортів - башкирами.
- країни Балтії - прибалтикою.
- Велику Британію - великобританією.
- казахів і киргизів - разом називали киргизами.....

Вже пора позбуватись наслідків москальської псевдо-освіти в Україні і не копіювати москальську образливу безграмотність.

Моя репліка до вас була спрямована з освітньою а не претензійною метою.
показати весь коментар
13.09.2025 18:27 Відповісти
враженням НПЗ можна ускладнити життя кацапії, але не паралізувати.

в критичній ситуації будуть возити бензин з китаю залізницею

.
показати весь коментар
13.09.2025 16:35 Відповісти
Зпросто! Розмір ********** робить паливо стратегічно важливим ресурсом. підвищення ціни на безнзин та дізель суттєво вплина на всі ціни в країні, а вартість доставки зросте, швидкість зменшиться, виробництво ВПК також.
показати весь коментар
13.09.2025 16:43 Відповісти
Ага. І багато рашисти залізницею навозять бензину за десятки тисяч кілометрів? Сосія зараз воює тільки завдяки тому що продає китаю нафту. І то економіка Сосії на ладан дихає. Представ що буде з економікою Сосії коли їй доведеться купувати бензин в китаї.
показати весь коментар
13.09.2025 16:43 Відповісти
Хай везуть. Європейську частину росії з азіатською з'єднують лише 3 або 4 залізничні колії. А через Уральські гори ті колії йдуть через тунелі.
показати весь коментар
13.09.2025 16:43 Відповісти
2 колії-південна-Челябінськ,північна-Свердловськ !!))
показати весь коментар
13.09.2025 16:56 Відповісти
А за Омськом взагалі одна-Транссіб !!))
показати весь коментар
13.09.2025 16:59 Відповісти
Не пиши чепухи. Має значення ураження заводів у європейській частині рф. " завозити" можна хоч із марсу питання у об'ємах і логістиці. Залізниця рф вже працює з перевантаженням, і пропускна спроможність для забезпечення європейської частини рф і війни занад то мала.
Також інші шляхи постачання ще потпібно буде прокласти.
І на сьогодні, вибивання паливної інфраструктури - найбільш дієві " санкції"
показати весь коментар
13.09.2025 17:07 Відповісти
на 8 вересня вражено було 24% - тобто з цим вже кожен четвертий ...
показати весь коментар
13.09.2025 17:05 Відповісти
На ********** близько 30 НПЗ
показати весь коментар
13.09.2025 16:09 Відповісти
80
показати весь коментар
13.09.2025 16:17 Відповісти
різної потужності і географії - переважна більшість потужностей в європейській частині рашки - там де споживачі.

.
показати весь коментар
13.09.2025 16:37 Відповісти
Мабуть щось слабеньке долетіло. Точно не "Фламінго"...
показати весь коментар
13.09.2025 16:09 Відповісти
Ще б до Омська додітили!
показати весь коментар
13.09.2025 16:10 Відповісти
Вбиваймо цю русню
Злодюг-злодійських
Вбиваймо без жалю!

Птахам Мадяра всеукраїнський RESPEKT!
показати весь коментар
13.09.2025 16:19 Відповісти
Ну і де наші Фламінго?
показати весь коментар
13.09.2025 16:20 Відповісти
"Повернення Салавата Юлаєва" - 1-а серія.
показати весь коментар
13.09.2025 16:23 Відповісти
Добре, малувато, але приємно...
показати весь коментар
13.09.2025 16:28 Відповісти
красиве
показати весь коментар
13.09.2025 16:31 Відповісти
Чомусь ніразу не показали щоб по НПЗ вдарили наші хвальоні Фламінго. Там би пів заводу зразу вітром здуло б і не було б вже чого ремонтувати.
показати весь коментар
13.09.2025 16:45 Відповісти
Ми ж не знаємо, що напишуть у звіті, може, буде написано, що дві "фламінго" влучили або три - секретна інформація
показати весь коментар
13.09.2025 16:57 Відповісти
зпочатку важких дронів не було, тепер дотримуються стратегії - потихеньку ріжуть, щоб звикали
показати весь коментар
13.09.2025 17:56 Відповісти
Минус один.
показати весь коментар
13.09.2025 16:49 Відповісти
"Русский язык - самый универсальный язык в мире! Даже слова восхищения и возмущения - одни и те же...".
показати весь коментар
13.09.2025 17:07 Відповісти
А насос їй не сподобався .
показати весь коментар
13.09.2025 17:21 Відповісти
Так може навпаки - сподобався ?
...слова восхищения и возмущения - одни и те же...".
показати весь коментар
13.09.2025 17:34 Відповісти
А чого Ви ще чекали від нащадків Шарікова? В цьму вся краса і велич "вялікова и магучіва"
показати весь коментар
13.09.2025 17:43 Відповісти
Первые 15 секунд самые веселые😆
Гори кацапня,делай выводы
показати весь коментар
13.09.2025 18:23 Відповісти
 
 