Ново-Уфимський НПЗ загорівся у російському Башкортостані після атаки безпілотників. ВIДЕО

Після атаки українських ударних дронів розпочалася пожежа на Ново-Уфимському НПЗ у російському Башкортостані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковані відеозаписи, на яких зафільмована пожежа.

"В Башкортостані ударними БПЛА було уражено Ново-Уфимський НПЗ, на місці почалась пожежа", - йдеться у коментарі до публікації.

Увага! Ненормативна лексика!

