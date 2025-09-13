5 548 35
Ново-Уфимський НПЗ загорівся у російському Башкортостані після атаки безпілотників. ВIДЕО
Після атаки українських ударних дронів розпочалася пожежа на Ново-Уфимському НПЗ у російському Башкортостані.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковані відеозаписи, на яких зафільмована пожежа.
"В Башкортостані ударними БПЛА було уражено Ново-Уфимський НПЗ, на місці почалась пожежа", - йдеться у коментарі до публікації.
Увага! Ненормативна лексика!
.
''башкири'' - то москалізм.
Свій збочений підхід до назв вони насаджували окупованим народам:
- Українців називали малоросами або хохлами.
- Киримли - кримськими татарами.
- картвелів - грузинами.
- азербайджанців - кавказькими татарами.
- фінів-суомі - чухонцями.
- саха - якутами
- башкортів - башкирами.
- країни Балтії - прибалтикою.
- Велику Британію - великобританією.
- казахів і киргизів - разом називали киргизами.....
Вже пора позбуватись наслідків москальської псевдо-освіти в Україні і не копіювати москальську образливу безграмотність.
Моя репліка до вас була спрямована з освітньою а не претензійною метою.
в критичній ситуації будуть возити бензин з китаю залізницею
.
Також інші шляхи постачання ще потпібно буде прокласти.
І на сьогодні, вибивання паливної інфраструктури - найбільш дієві " санкції"
.
Злодюг-злодійських
Вбиваймо без жалю!
Птахам Мадяра всеукраїнський RESPEKT!
...слова восхищения и возмущения - одни и те же...".
Гори кацапня,делай выводы