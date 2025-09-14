УКР
СБС спільно із ССО уразили один із найбільших НПЗ Росії - "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області. ВIДЕО

СБС уразили один із найбільших НПЗ Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Сил безпілотних систем.

У ніч на 14 вересня оператори 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем спільно з підрозділами Сил спеціальних операцій завдали успішного удару по другому за потужністю нафтопереробному заводу рф – "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області.

#DeepStrike здійснено на відстані понад 800 км від державного кордону України.

"Киришинефтеоргсинтез" є основним постачальником нафтопродуктів для Санкт-Петербурга, Ленінградської, Новгородської та Псковської областей. Його потужність переробки перевищує 20 млн тонн нафти на рік, що робить це підприємство другим за величиною НПЗ у країні після Омського заводу.

Також дивіться: Три пекельні місяці для росіян: ССО за літо уразили 7 НПЗ, 3 аеродроми, 2 заводи на території РФ. ВIДЕО

Підприємство випускає близько 80 видів нафтопродуктів, зокрема бензини, дизельне пальне, мазути та авіаційне реактивне пальне, і напряму залучене до забезпечення нафтопродуктами російської армії.

Внаслідок удару дронів на території підприємства виникла масштабна пожежа, що підтверджується даними супутникового моніторингу NASA FIRMS. Результати ураження уточнюються.

"Сили безпілотних систем послідовно знижують спроможності рф забезпечувати свої війська пальним та продовжувати війну проти України", -- наголосили у СБС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ново-Уфимський НПЗ загорівся у російському Башкортостані після атаки безпілотників. ВIДЕО

Сили безпілотних систем (229) Удари по РФ (531)
+23
Ну ще з десяток "контрольних в голову" і "пацієнт" остаточно здохне.
14.09.2025 09:33 Відповісти
+22
Якби не "міндічі", то ми б зараз читали не уразили а знищили.
14.09.2025 09:51 Відповісти
+19
бо міндічі в спарці з відомими "волонтерами" пиляють бабло на дронах, тому так виходить, що грошей вистачило на три дрона.
14.09.2025 09:45 Відповісти
Все ще не вдається перекрити експорт мазуту з новоросійська.
Без відгрузки мазуту - заводи зупиняються автоматично - мазут - побічний продукт нафтопереробки.
Це буде контрольний в голову.
14.09.2025 11:36 Відповісти
По НПЗ було запущено всього декілька дронів. Не розумію чому не атакувати всі рашистські НПЗ одночасно? А то вибивання по одному НПЗ на тиждень виглядає як прививка
14.09.2025 09:41 Відповісти
Яким боком зелений пахан міндіч,що краде на держзакупівлях (міноборони зокрема) до волонтерів ? Ти хоч гривню перерахував волонтерам,що звинувачуєш їх у "пилянні" бабла ? Якби не волонтери, ми мабуть не вистояли б ще у перші місяці повномасштабки.Тому поголовно висувати такі звинувачення можуть тільки кацапи з ІПСО і їх тупі прихвостні.
14.09.2025 18:50 Відповісти
волонтери купують дрони на якихось інших заводах? не у міндічей?
14.09.2025 19:04 Відповісти
Вони запускають, але багато не долітає бо збивають, якість безпілотників бажає кращого, попил бабла як завжди....
14.09.2025 09:52 Відповісти
сккка... бісять такі коментатори
ППО збіває майже ВСЕ і супер вафлю росії - кінжал навіть
Думаєш на кінжалах ліліпутін бабло распіліл?
Те що копієчні кукурузники пролітають 800 кілометрів і вражають цілі - це вже дорогого варте.
14.09.2025 11:40 Відповісти
тут таких корисних диванних експердів-ідіотів хоч греблю гати!
14.09.2025 18:39 Відповісти
Ти бачиш лише вдалі операції.
На кацапах є теж ппо і не всі дрони долітають.
14.09.2025 11:37 Відповісти
"І не холодно..."
14.09.2025 09:48 Відповісти
В них вже заморозки напевно..а за сушняк нарубаний саджають))
14.09.2025 10:01 Відповісти
"а за сушняк нарубаний саджають" - а у нас? https://censor.net/biz/news/3518450/u_sluzi_narodu_prokomentuvaly_kryminalnu_vidpovidalnist_za_zberigannya_drov
14.09.2025 10:24 Відповісти
От тільки на них і надія - на наших військових. Так тримати!👍🙏🇺🇦
14.09.2025 09:54 Відповісти
Слава Воїнам ЗСУ
14.09.2025 10:04 Відповісти
по масквє! треба бити по масквє!!!!
14.09.2025 10:10 Відповісти
Братья из Суоми тоже могут пулять по тому заводу и не только и говорить, шо то не они... а нашим конечно респект!
14.09.2025 10:30 Відповісти
Круто, молодці!
14.09.2025 10:32 Відповісти
Я так розумію що це не фламінго, а якийсь бобер !
14.09.2025 10:53 Відповісти
Ну і ? Щось не так ?
14.09.2025 19:31 Відповісти
Яка чудова ранкова новина !
14.09.2025 10:55 Відповісти
Це саме те, що треба! Лише знищення або масові пошкодження кацапських нпз можуть зупинити війну або навіть призвести до перевороту на сосії.
14.09.2025 11:51 Відповісти
Туфта повна ..СБУ і Цензор не знає мабуть що самий жирний кабан це Омський НПЗ .. Туди ще ніразу не прилітало за три роки ..
14.09.2025 12:06 Відповісти
І що з Омська будуть везти паливо в ту ж Ленінградську обл.,таки повна туфта.
14.09.2025 13:12 Відповісти
"І що з Омська будуть везти паливо в ту ж Ленінградську обл.,таки повна туфта." Прикинь , його кацапи по всьому світу возять , припече - і у пітірбург повезуть , а не пектиме , то повезуть від бульбашів .
14.09.2025 19:33 Відповісти
Його потужність переробки перевищує 20 млн тонн нафти на рік, що робить це підприємство другим за величиною НПЗ у країні після Омського заводу. Джерело: https://censor.net/ua/v3573989
14.09.2025 13:40 Відповісти
гори-гори ясно,чтоби не погасло
14.09.2025 13:20 Відповісти
 
 