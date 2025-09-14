СБС спільно із ССО уразили один із найбільших НПЗ Росії - "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області. ВIДЕО
СБС уразили один із найбільших НПЗ Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Сил безпілотних систем.
У ніч на 14 вересня оператори 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем спільно з підрозділами Сил спеціальних операцій завдали успішного удару по другому за потужністю нафтопереробному заводу рф – "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області.
#DeepStrike здійснено на відстані понад 800 км від державного кордону України.
"Киришинефтеоргсинтез" є основним постачальником нафтопродуктів для Санкт-Петербурга, Ленінградської, Новгородської та Псковської областей. Його потужність переробки перевищує 20 млн тонн нафти на рік, що робить це підприємство другим за величиною НПЗ у країні після Омського заводу.
Підприємство випускає близько 80 видів нафтопродуктів, зокрема бензини, дизельне пальне, мазути та авіаційне реактивне пальне, і напряму залучене до забезпечення нафтопродуктами російської армії.
Внаслідок удару дронів на території підприємства виникла масштабна пожежа, що підтверджується даними супутникового моніторингу NASA FIRMS. Результати ураження уточнюються.
"Сили безпілотних систем послідовно знижують спроможності рф забезпечувати свої війська пальним та продовжувати війну проти України", -- наголосили у СБС.
Без відгрузки мазуту - заводи зупиняються автоматично - мазут - побічний продукт нафтопереробки.
Це буде контрольний в голову.
ППО збіває майже ВСЕ і супер вафлю росії - кінжал навіть
Думаєш на кінжалах ліліпутін бабло распіліл?
Те що копієчні кукурузники пролітають 800 кілометрів і вражають цілі - це вже дорогого варте.
На кацапах є теж ппо і не всі дрони долітають.